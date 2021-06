El ánimo de Claudia Fontán está por el piso, como la preparación que quiso levantar sin que nadie se diera cuenta y generó un terremoto total en su contra. En un puñado de horas, la Gunda pasó de ser una de las favoritas a llegar a la final de Masterchef a recibir una tonelada de críticas, escuchar la amenaza de ser sancionada y soportar la afirmación de que es “odiada” entre sus compañeros del realitie. Por estas horas, a tono con el programa, está literalmente al horno.

En la emisión de anoche, Fontán cometió “un pecado” que con el correr de las horas se transformó en imperdonable. Estaba en plena preparación de una torta cuando vio que varios de los ingredientes se le cayeron como agua entre los dedos. En vez de arrancar de nuevo, optó por la salida más veloz. Levantó rápidamente las cosas y las devolvió al preparado.

Pero eso no fue todo. No, porque hubo más. Aunque las cámaras la agarraron “con las manos en la masa”, la actriz negó enfáticamente que haya cometido “el delito” que se le acusaba. Incluso, cuando Damián Betular la pinchó un par de veces para que confesara que efectivamente había levantado las cosas del piso, ella se mantuvo en su postura. Incluso, juró por Dios que “no levanté nada del piso”. Aún así, el jurado, uno de los chefs más cotizados del ámbito gastronómico argentino, prefirió no probar bocado.

Con el correr de las cosas, el hecho se fue agrandando como bola de nieve y la Gunda no tuvo manera de frenarlo. Ni siquiera admitiendo que “no sé ni lo que hice”, de reconocer que “estuve mal, me quedó clarísimo cuando lo vi” y de pedir perdón: “me disculpo ante quien deba hacerlo”, dijo. Primero se comentó que podría ser sancionada. Después se aseguró que “no la quiere nadie” en Masterchef. Y hasta se recordaron viejos enfrentamientos con otros famosos, como uno que mantuvo con Lali Espósito.

De acuerdo a la información que sacó a la luz Guido Zaffora en “Es por ahí”, el programa donde Guillermo Andino se divierte y su compañera Soledad Fandiño pelea protagonismo con la cocinera Chantal Abad. “En la alfombra roja de un Martín fierro, a la Fontán le estaban haciendo las fotos cuando llegó Lali Espósito y es hizo que toda la prensa se fuera con ella. Entonces fue la Gunda, le clavó las uñas y le dijo “te vas ya de acá” recordó el panelista rosarino.

En las redes hubo reacciones de todo tipo. Una que sorprendió fue la de Martín Liberman, un periodista deportivo cuyas opiniones siempre son muy jugadas: por ejemplo, siempre sacó la cara por Cristiano Ronaldo, y aunque no critica a Lio Messi es como que tiene cierta preferencia por el portugués. En su cuenta de twitter, Liberman se hizo eco de una nota del sitio Moskitamuerta.com, descalificó a la Gunda y además se dio vuelta: “Una caradura la señora! Era mi preferida, hasta ayer…” escribió, sin ponerse colorado.

Fuente Paparazzi