Analía Franchín no tiene los mejores recuerdos del compañerismo de Claudia Villafañe en Masterchef Celebrity. Al aire, sorprendió su reacción al hablar de su ex contrincante de certamen. Analía y Claudia compartieron la primera edición del concurso de cocina nocturno de Telefé. Y si bien lograron una buena convivencia, al parecer, no todo lo que “brilla es oro”.

Franchín y Villafañe llegaron a la final del certamen y la ex de Diego Maradona se quedó con el trofeo de reconocimiento simbólico y el premio en dinero, después de grabarse 2 finales, para que no se “filtrara” el nombre del triunfador.

Pasó el tiempo, la segunda edición del programa conducido por Santiago Del Moro está llegando a su fin, y Analía, casada con un millonario, “blanqueó” lo que piensa de las actitudes de Claudia en la competencia. Fue a partir de la visita de María O´Donell a Flor de equipo, una de las grandes candidatas a la final de esta segunda edición, que Analía se sinceró.

En la última gala, O´Donnell tuvo que hacer la compra en el supermercado para todos sus compañeros y les consiguió los alimentos con los que se iban a sentir cómodos en sus preparaciones. A partir de eso es que Franchín consideró que le tenía que dar un consejo a la periodista, que terminó “poniendo en evidencia” lo que ella piensa de Villafañe, su ex rival.

“No se hace eso. Vengo a decirte que esto es una competencia, hay un palo doscientos en juego y un trofeo. A esta altura no se hace eso. Yo sé que sueno antipática, pero es una competencia”, le propuso Analía -que supo revelar datos de Villafañe- a María. “Esto mismo le decía a Belu Lucius. ‘Pará de ser tan buena’”, agregó Franchín, lo que despertó el comentario de Noe Antonelli, panelista del programa, de las mañanas.

ANALIA FRANCHIN SE ENFRENTARON CODO A CODOC EN LA FINAL DEL PRIMER MASTERCHEF CELEEBRITY

“Claudia era buenísima y sin embargo llegó a la final”, dijo Noelia. Y la sorpresa llegó por el silencio que Franchín hizo ante ese comentario. “¡Ese silencio de la subcampeona! ¡Esa cara!”, lanzó Flor Peña, la conductora. “Belu fue rebuena, más buena que todos, y no llegó a la final”, remarcó Analía. “¿Vos decís que no fue tan buena Claudia?”, quiso saber Noe. “No, no digo que fue tan buena, pero…”, dijo Franchín y volvió a llamarse a silencio. Rápido de reflejos, Marcelo Polino, embajador de Masterchef, cerró: “¡se picó, se picó!”.

Fuente Paparazzi