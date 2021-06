La doliente voz del ministro del Interior de la provincia, Miguel Acevedo, despabiló la rutina del grupo de WhatsApp que integran los comisionados rurales. El funcionario le reprochaba a un anónimo que se había sentido irrespetado, avasallado, por parte de aquellas personas que lo habían esquivado y habían hablado directamente con el gobernador, Juan Manzur. No daba demasiadas precisiones. Refería a una nota con un pedido, que proponía un proyecto de ley.

“Lamentablemente me tengo que enterar por otra vía de una petición que están haciendo algunos comisionados y comisionadas. Me siento, no digo defraudado ni decepcionado, sino dolido, por la falta de respeto. Yo (los) he respetado siempre; y que llegue una nota, dirigida al gobernador, proponiendo un proyecto de ley… Yo había hablado varias veces con algunos comisionados, que no hacía falta un proyecto de ley; y menos en estas circunstancias, y menos en esta oportunidad”, decía Acevedo al comienzo del audio.

Luego, continuaba reprochando la actitud de los comisionados rurales autores de tal nota, de puentearlo, y de acudir a Manzur. “Que me salteen sin que yo sepa nada… Si no los represento, me gustaría que individualmente vengan y me digan. Con todo el respeto que he demostrado siempre -no (desde) ahora, que soy ministro, desde siempre- por los comisionados y comisionadas; la lucha que he tenido para con ustedes… y sentir que me avasallan de esta manera, con una falta de respeto, de confianza total hacia mi persona, la verdad que duele”, proseguía el ministro.

Cerraba el audio con el pedido de que los autores recapaciten, retiren la nota y se dirijan a hablar directamente con él.

Otro audio, ya no del ministro, echaba luz sobre la enigmática cuestión: la comisionada de Villa Belgrano, Graciela Juárez, había aprovechado la visita de Manzur a Alberdi -ciudad cabecera del departamento donde se ubica esa comuna- para entregarle una nota, en la cual le pedía que vea la posibilidad de concederles una ayuda económica para cuando los comisionados terminen su gestión; en especial, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de ser reelectos.

“Ahora que estoy un poco más tranquila voy a hacer mi descargo. Fui yo la que le entregué la nota (de la que habla) el ministro. Era un pedido para que nos tengan en cuenta -(llámenle) como sea, renta vitalicia, o como fuese-, para que nos beneficien una vez terminada esta gestión. Pero esa nota fue consensuada entre muchos compañeros. Era un beneficio que solicitábamos con justa razón para nosotros, para los comisionados”, explicaba Juárez, con la voz entrecortada.

Luego, subrayaba que el pedido también buscaba calmar la angustia por la cual están atravesando los comisionados durante la pandemia de coronavirus. “Estamos en la primera trinchera en la lucha; estamos dejando todo. Todos estamos saturados, estresados, cansados, agotados; con tantos aislados que tenemos hoy en la provincia, en cada pueblo. En mi comuna sí o sí dependo de los recursos que nos manda la Provincia, el Ministerio del Interior; no tenemos otros recursos. Así que imagínense cómo estamos de saturados, estresados, agotados”, se quejaba.

Inmediatamente después, hace alusión al cuestionamiento de Acevedo. “Escuchar el audio del ministro realmente me puso muy mal, porque era algo que pedía para todos los comisionados: que el gobernador tuviese la oportunidad de brindarnos un decreto extraordinario, por estar dejando todo en esta gestión. Considero que nos merecemos. Reconozco que no fue la vía correcta, y pido disculpas por tal motivo. Pero se la entregué al gobernador; no se la entregué a la contra”, explica Juárez.

Luego, se reivindica leal al ministro, con nombre y apellido. “Hace un año le había dado mi palabra, así que imagínense si voy a tener la mínima intención de faltarle el respeto. Yo estoy reagradecida con él. El único que me tendió una mano cuando yo más necesité fue el ministro del Interior, Miguel Acevedo, el único. Y hace un año le di mi palabra; antes de todas estas peleas que hay en la provincia”, dice la comisionada de Villa Belgrano, en referencia a la pelea intestina en el oficialismo, debido al quiebre entre Manzur y el vicegobernador, Osvaldo Jaldo.

Seguidamente, Juárez pide perdón; pero reclama que no se aprovechen de la situación para criticarla. “Soy una mujer que tiene los ovarios bien puestos para decir las cosas de frente. Código y lealtad son sinónimos de Graciela Juárez. Sinónimos, señores. Pido disculpas (por) haber entregado la nota al gobernador. No sabía que cometía tal error. Pido disculpas al ministro, a quien respeto y aprecio; y (a quien) brindé mi compromiso hace un año. Lamento en el alma que a él le haya molestado. Si tengo que hablar con el gobernador por mi atrevimiento lo haré. Pero les pido que no hagan leña del árbol caído; porque esta causa no era sólo mía, era una causa en común, en beneficio de todos; principalmente de los que estamos saliendo, que estamos muy preocupados (por las) condiciones en que vamos a quedar nosotros. Esa es la situación, no hay otra; no hay que se quería trabajar en contra o hacer algo en contra. No”, afirma.

Cierra el extenso audio remarcando que el pedido de una especie de renta vitalicia no era para sí. “Fue un pedido justo que necesitamos los comisionados que nos estamos retirando. Si esto salía bien, si el gobernador lo ponía en su mesa de trabajo y en las posibilidades (tenía) la voluntad política de mimarnos un poquito, todos hubieran salido beneficiados. Todos, no solamente Graciela Juárez”, deja en claro la comisionada, en su respuesta al reproche del ministro Acevedo.