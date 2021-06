Flor Peña “sepultó” a Claudia Fontán. La conductora hizo un duro descargo contra la participante de Masterchef Celebrity. En Flor de equipo, su programa de los mediodías de Telefé, Flor aseguró que ella no festejará si la Gunda gana el certamen. Después de un resumen sobre lo visto en el programa de cocina, donde su colega reconoce que parte de la preparación de una Tarta BanToffeee se le cayó al piso, la usó igual y mintió, Flor apuntó contra el accionar de la actriz.

Firme en su posición, Peña -que hizo debutar a su hijo, Juan, en el piso de tevé- dijo todo lo que piensa sobre el proceder de su colega. “Le creí su descargo, no tenía otra chance de hacerlo. Lo que si me parece y lo que veía en los planos de los compañeros, es que ya está, algo se rompió”, comenzó.

“No importa lo que ella diga ahora. Una de las cosas que tienen que ver con la convivencia, no solamente en este juego, sino en general, es ser honesto, sobre todo si estás compitiendo con otras personas, y eso que estás haciendo puede afectar a la competencia”, marcó Flor.

“Es una competencia, me parece que se tendría que haber ido, el error fue muy grave. Sabiendo que la Gunda es una de las que mejor cocina, no es mucho castigo hacerla cocinar en la gala porque saben que, igual, va a ganar, es de las mejores que cocina”, remarcó Peña, que se metió en las diferencias entre Pampita y la China Suárez.

“Ella es tan buena cocinera que da bronca que no haya podido admitir ´perdí el plato porque se me cayó´. Vamos a la hipótesis de que gane, ganare o que tenga la posibilidad de ganar, no sería justo, yo pienso eso”, expresó la conductora. “Esto no lo puede hacer jamás un chef, y menos negarlo. Sus compañeros deben decir ´como le perdonaron la vida a Claudia´. Si gana, yo no festejo, perdón pero ya está manchada”, remató Flor.

