Nati Jota quiere “icardear” a Tini Stoessel. Está enamorada de Tucu Correa, el jugador de fútbol vinculado con la cantante, y le manda mensajes todo el tiempo. Invitada a Flor de equipo, en las mañanas de Telefé, Nati reveló su amor por ahora platónico con el deportista instalado en Italia y qué método usa en su intento de conquista. A través de dos amigos, Nico Ochiatto y Grego Rossello, que siguen y son seguidos por el Tucu, Nati le “pidió” a Correa que le “de bola”.

“Tini no es mi amiga pero si está con el Tucu, yo me abro jaja… Estoy enamorada del Tucu Correa, en serio. A Grego, de repente, lo siguen jugadores, como el Tucu. Le dije que le mande un mensaje y que le diga que me de bola”, comenzó Nati. “También se lo hice hacer a Nico Occhiatto. Y a los dos le puso ´jaja, una genia Nati´. Yo le escribo mensajes pero no me los lee. Pensé ´capáz no me los vio´, pero me parece el optimismo y la ilusión que una la lleva hasta el final…”, contó Jota, que viene de chocar contra una ambulancia.

“Entonces pensé en que se lo mande Grego, que lo sigue, y el mensaje le iba a aparecer bien. Le respondió buena onda pero yo estoy enamorada. Vive en Italia pero de vacas me voy”, adelantó la influencer. “Yo pensaba en las veces que se cuenta que él le insistió, le insistió y ella le dio bola mucho tiempo después. Para mi, no hay historias al revés. Yo quedé como una densa, no me va a dar bola nunca. Si no le escribo más, no le va a importar”, continuó Nati, que luce un cambio de look.

“Además, tiene una ex hermosa, modelo. Soy de avanzar si alguien me gusta”, reconoció Jota, lo que despertó un risueño comentario de Flor Peña, la conductora. “Que me mande mensajes a mi. ¿No te jode si primero te lo pruebo yo?”.

Fuente Paparazzi