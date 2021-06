Se trata de Ángel Genaro Banegas (61), a quien se acusaba por tentativa de homicidio en perjuicio de Julio Ponce, a quien con un cuchillo causó heridas en un brazo y una rodilla. Le fue modificada la calificativa por el delito de lesiones graves y le concedieron la excarcelación.

Un sujeto oriundo de Ojo de Agua que hirió con un cuchillo a un hombre por problemas relacionados a la propiedad de un terreno, recuperó la libertad luego que se modificara la acusación de homicidio simple en grado de tentativa por la de lesiones graves, requerimiento impulsado por la fiscalía, representada por los Dres. Torresi y González Garay.

Dicha medida fue dictada por el Dr. Fernando Paradelo, juez de Control y Garantías de la Circunscripción Capital, y recayó en Ángel Genaro Banegas (61), que es defendido por los Dres. Martín Aguirre y Emiliano Aguirre(h), quienes solicitaron modificar la calificativa a lesiones leves, ya que al ser revisado por el forense Horacio Alfano se determinó que las lesiones no pusieron en riesgo la vida de Julio Ponce (52), ya que no comprometían sus órganos, y además esas heridas no lo inutilizaron para el trabajo por más de 30 días.

Por su parte, el querellante Gustavo Jorge requirió que se acuse a Banegas por homicidio agravado en grado de tentativa y en consecuencia que continúe detenido.

Todo ocurrió el 19 de abril último en el paraje Lomita de la Cruz, cerca de Ojo de Agua, donde Banegas y Ponce protagonizaron una pelea, resultando lesionado el primero, quien denunció el hecho en la Comisaría 31ª. Luego, Banegas y el hijo buscaron a Ponce en su puesto de comidas y venta de artesanías, y lo corrieron. La víctima cayó y Banegas lo hirió con un cuchillo en un brazo y una rodilla.