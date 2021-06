Carlos Tevez anunció este viernes su salida de Boca Juniors.“Pensé que nunca iba a llegar este momento. Se me hace difícil decirlo, pero acá estoy para avisarles que no sigo en el club”, comenzó en una conferencia de prensa en la Bombonera.

“Estoy contento con mi decisión porque no tengo más nada para dar. Como jugador lo di todo, por eso estoy feliz. Boca me necesitaba al 120% y no estoy preparado para eso. Todos en mi familia son de Boca y no puedo mentirles a ellos”, dijo.

Y agregó: “No estoy en condiciones para dar más. No pude ni hacer el duelo por la muerte de mi padre. Agradezco a la dirigencia y al cuerpo técnico. También a mis compañeros. A toda la gente del club que trabaja. A todos”.

“La gente me pedía que esperara hasta diciembre, que aguantara a que los hinchas pudieran volver a la cancha. Pero no puedo esperar. Mi satisfacción es quedarme con la última vez que nos vimos, con Maradona en la cancha. Mi viejo me vio jugar a la pelota y salir campeón”, dijo entre lágrimas.

