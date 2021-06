Si hay una época que marcó al mundo del espectáculo, no solo por el show que ofrecían sobre el escenario sino porque daban que hablar por sus trabajos, peleas o algún que otro escándalo mediático, fue el teatro de revista que tanto éxito tuvo en los últimos tiempos de la mano de Gerardo Sofovich.

Sus figuras eran tema de agenda en los medios, tapa de revistas y protagonistas de romances que tanto le interesaban a la prensa del corazón. Y en el inconsciente colectivo no hay dudas que El champán las pone mimosas se encuentra entre las obras más recordadas.

Betina Capetillo es la hermosa morocha que junto a Nazarena Vélez, Belén Francese y Claudia Fernández encabezó ese importante elenco que se presentaba cada noche en calle Corrientes y que luego, debido al éxito, se reversionó y se llevó por todo el país.

“Trabajé con Lucho Avilés en Indiscreciones y con Gerardo La Peluquería de Don Mateo e hice Tres tristes tigres con Jorge Guinzburg, Dady, teatro con Moria”, repasó Betina.

“Antes de eso, hice algo importante televisivamente con Lucho Avilés en Canal 7, en el año 1999, cuando estaba en Indiscreciones, y con Gerardo en La Peluquería de Don Mateo en Telefe más o menos en la misma época. Tuve bastantes trabajos que fueron muy gratificantes, pude trabajar con los más grandes y hacer Tres tristes tigres con Jorge Guinzburg, laburé con Dady, hice teatro con Moria”, recuerda la actriz.

Tras la muerte del recordado Gerardo Sofovich, la actriz siguió su carrera haciendo comedias como Mi querido Mr New York. Pero luego se mostró con otra faceta, lejos de las plumas, al frente de la versión teatral de El Zorro junto a Fernando Lupiz, espectáculo con el cual se llevaron el premio Estrella de Mar como mejor espectáculo infantil.

Ya en los últimos años, cada vez fue menos lo que se supo de Capetillo quien participó en algún que otro programa como Animales Sueltos en la época de Alejandro Fantino o en Bendita Tv. y una de sus últimas grandes apariciones en televisión se dio cuando Sabrina Rojas, como participante del Bailando, la invitó a hacer una coreo con ella.

En medio de la pandemia y con lo que al ambiente artístico refiere bastante parado, Betina hizo algunos cambios en su vida que la llevaron a replantearse la posibilidad de volver a trabajar en los medios. “Estoy radicada nuevamente en Buenos Aires porque estuve bastante tiempo en pareja en Córdoba. ¡Me separé en Pandemia!”.

“Actualmente estoy en mi casa, con mi perrita. De trabajo nada. Lo artístico está muy tranquilo, pero no me he movido demasiado. Son tiempos complejos. Los que somos artistas siempre queremos laburar, obviamente. Morimos siendo artistas, pero a veces es difícil reinsertarse o meterse porque fue cambiando bastante”, concluyó Capetillo.

