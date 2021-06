“Anamá Ferreira impresentable, un mamarracho. Todo lo que dijo es de más. No me gusta, parece el 4 de la Selección de Brasil”, dijo Diego Brancateli, desatando el enojo de la modelo brasileña que no dudó en usar sus redes para responderle. “La sociedad no olvida y yo la única mancha que tengo es la de mi piel. ¿Y vos, Sobre? No te voy a denunciar por maltrato. Ya bastante tenes con no poder caminar tranquilo por la calle”, le dijo ella.

Luego de que ella asegurara que lo denunciaría ante el INADI, el periodista emitió un comunicado en el que si bien pide disculpas, asegura que la denunciará penalmente ante la Justicia si ella no se retracta. También la incitó a que presentara pruebas sobre sus acusaciones.

“La Justicia y el INADI están para cosas importantes”, escribió el panelista de Intratables en Twitter y adjuntó un extenso texto con su respuesta. “Mis dichos sobre Anamá fueron realizados en un contexto de show televisivo, puntualmente en un programa de espectáculos en el que estábamos hablando de un concurso de baile”, se explicó.