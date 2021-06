Isabel Macedo es una de las actrices más reconocidas del mundo del espectáculo, con un carisma único la artista supo ganarse el lugar que ocupa en su mundo profesional. Siempre preocupada por su apariencia, la modelo se cuida y mantiene su aspecto con las últimas novedades. En este contexto, la mujer de Urtubey hace unos días cambió su color de cabello y apostó a un rubio platinado, algo que no a todos les gustó.

Como todos saben, la actriz está alejada de los medios de comunicación pero sigue presente en sus redes, en donde comparte detalles de su vida privada y algunos proyectos profesionales. No obstante, hace algunas horas Isabel se hizo presente en sus historias de Instagram para hacer un contundente reclamo a sus seguidores.

De esta manera, luego de leer algunos mensajes Macedo expresó: “Ponele que tenga mis motivos y que sean sorpresa y no los quiera compartir, pero ponele que no tenga ningún motivo y lo haya hecho porque se me cantaba”, expresó Isabel y añadió: “Bánquenme y no me digan ‘qué te hiciste en la cabeza’, decime ‘bien, qué bueno’, ‘un cambio arriesgado’, algo positivo sino mutis”, sentenció la modelo.

Sin lugar a dudas, el impacto que causó la actriz en sus seguidores fue tremendo, algo que dejó miles de comentarios en sus redes sociales. Cabe destacar que además de platinarse el pelo, la modelo se cortó el flequillo, lo que la dejó como si fuera una persona distinta.

Por su parte, quien se hizo eco del cambio radical de look de Macedo fue su marido Juan Urtubey, quien en un diálogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” destacó: “Ella es una bomba y es evidente que se banca cualquier color”, expresó el exgobernador.

Sumado a esto, añadió: “Cuando la conocí pasaba del castaño medio claro a un casi pelirrojo porque empezó a grabar ADDA, de ahí se fue casi a volver a ser morocha y un día apareció rubia”, recordó el marido de Isabel.