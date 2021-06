El ciclo “Los Mammones”, que se emite en el prime time por la pantalla de América, tuvo como invitada especial a Cris Morena, productora de grandes éxitos que en los últimos 30 años han cautivado a más de una generación. Sin embargo, su paso por el programa que conduce Jey Mammon no logró la repercusión esperada debido a un polémico comentario que realizó la creadora de Chiquititas.

En un segmento de la entrevista, el conductor le consultó a Cris sobre la posibilidad de hacer un remake de “Jugate Conmigo” y en ese caso, quien podría encabezarlo. Al respecto, Jey no pudo dejar de mostrarse perplejo ante la respuesta insólita de la actriz: “Lo elegiría a Santiago del Moro… O a vos, si bajás un poco (de peso)”.

En ese momento, Mammon afirmó sin reirse: “Siempre tan esteta Cris, me encanta. ¿O no?”. Para darle humor al comentario desafortunado, Gabriel Schultz remató: “O sea que yo no tengo chances…”. Y Jey sentenció: “En el mundo de Cris no tenés chaces, Gaby”.

“Cris Morena”:

Por su comentario hacia Jey Mammon en #LosMammones pic.twitter.com/7V2y214EZN — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 4, 2021

Ahí fue cuando Cris comprendió que había cometido un error y se retractó: “No, mentira. Fue un chiste”. Sin embargo, las redes sociales no tardaron en hacerse eco de sus declaraciones y se generó un repudio generalizado.

Algunos de los comentarios:

No Cris morena diciendole a jey mamon que para conducir un programa de ella tiene que bajar de peso primero. Que persona nefasta que no aprendio nada de la vida y se la pasa hablando de amor y magia — I’m Hueckita (@dualeep) June 4, 2021

Cris Morena hizo una canción que decía “tengo que ser flaca, ni un rollo en la panza, ni un gramo de más” cantada por pibas que pesaban 40 kg.

Cuanto mejores van a ser las próximas generaciones sin esa caca en la cabeza. — 💚Coca💚 (@cocainfame) June 4, 2021

“Vos bajando un poco de kilos” le tira Cris morena a Jey, tranqui la gordofobia 🥰 #LosMammones — ☺️ (@opinandoandook) June 4, 2021