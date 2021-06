En la tarde de este jueves, se grabó la gran final de “MasterChef Celebrity 2”. Y fue allí donde Andrea Rincón protagonizó nuevamente un momento desagradable para todos los presentes.

Resulta que fueron invitados a presenciar el evento los exparticipantes de esta segunda edición, así como también algunos de la primera como Analía Franchín: subcampeona y figura de Telefe actualmente, al tener su sección de cocina en “Flor de equipo”.

Y, según se dijo, el problema habría sido con ella. El periodista Fernando Piaggio en su cuenta de Twitter contó que “Andrea Rincón montó en cólera durante la grabación de la final del programa. No le gustó la ubicación que le dieron, y de bronca tras gritos contra todos se sentó de manera okupa en el lugar de Analía Franchín”, con el hashtag #MasterEscándalo.

Lo cierto es que todos los ex participantes de “MasterChef Celebrity” que asistieron a la grabación de la final de esta segunda temporada del reality fueron ubicados de a dos en diferentes banquetas altas con su correspondiente mesa alta también.

Según parece, la ubicación de Rincón estaba en la zona de atrás y no le hizo ninguna gracia. Por eso tras quejarse a los gritos con la producción, decidió tomar una mesa del centro junto a Carmen Barbieri.

PrimiciasYa se comunicó con Analía Franchín y confirmó que existió un episodio con Andrea Rincón en la grabación de la final, pero que no fue con ella. “Solo decirte que la pelea no fue conmigo, yo no tengo nada que ver”, respondió la periodista ante la consulta de este portal.