Como confirmó el Gobierno provincial, durante el sábado 5 y domingo 6 de junio continuará vigente la aplicación de la normativa sanitaria correspondiente a fase uno emitida por el Gobierno nacional para evitar el aumento de casos de coronavirus. En ese marco, desde la Policía de Tucumán se decidió reforzar los controles para disminuir la circulación de personas.

“Como venimos realizando durante los últimos días, se trabajará teniendo en cuenta los diferentes aspectos de las normativas vigentes. Como durante el fin de semana suele incrementar la circulación de personas, se implementarán refuerzos de las tareas aplicadas”, informó el Comisario Mayor Sergio Sobrecasas, Jefe del Departamento de Operaciones Policiales (D3).

Por un lado, destacó el comisario, se hará hincapié en el acatamiento de los horarios establecidos por el Comité Operativo de Emergencia (COE) para la apertura de comercios y de bares. “Se realizarán recorridos y relevamientos para garantizar que los comercios cierren sus puertas a las 19, y que los bares y restaurantes cierren a las 22. Recordamos que pueden seguir vendiendo comidas en modalidad delivery hasta la medianoche”, señaló.

En otro aspecto, se controlará que no circulen personas que no realizan tareas esenciales entre las 00 y las 6 de la mañana. “Se hará hincapié en la intervención en posibles reuniones sociales o fiestas clandestinas, que no están contempladas como permitidas. En cada caso, se da debida intervención a la justicia y desde el Ministerio Público Fiscal se determinan los pasos a seguir”, detalló Sobrecasas.

Por otro lado, se controlará la circulación interjurisdiccional. “Cada ciudad y municipio diagrama con la policía y su personal de vialidad los controles en los accesos para poder desalentar la circulación de quienes no realizan tareas esenciales. Le pedimos a la sociedad que por favor tome conciencia de la situación sanitaria que estamos atravesando en la provincia. La Policía continuará realizando su trabajo durante el fin de semana y los próximos días, adaptando los operativos siempre a las reglamentaciones vigentes”, cerró.