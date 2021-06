Mariana Nannis teme por su vida. Desde que denunció a Claudio Paul Caniggia, su ex marido, por violencia sexual, psicológica y económica, optó por esconder su paradero. Poco y nada de sabe de la actualidad de Mariana aunque las versiones aseguran que está instalada en Miami. En Los ángeles de la mañana, Carlos Broitman, su abogado, contó por qué Nannis se esconde. Lejos de no querer mostrarse públicamente por decisión propia, según el letrado lo hace para cuidar su integridad física, nada más ni nada menos. Y dijo que desde que se separó, las amenazas hacia su persona fueron recurrentes.

Ante el temor a sufrir un posible “accidente intencional”, Mariana optó por mantener bajo reserva absoluta donde está viviendo aunque su representante legal desmintió que sea en Estados Unidos. Entrevistado en las mañanas del Trece, Broitman habló de la principal preocupación de Nannis y fue categórico al transmitir lo que piensa y está convencida su cliente, luego de conocerse imágenes de la violencia que la mamá de Charlotte y Alex habría sufrido del jugador.

“Mariana está en silencio porque teme por su seguridad. Mariana está 24 x 24 preocupada, no podemos decir a donde se encuentra ahora, por medida de seguridad. No voy a decir a donde está pero no creo que esté en Miami”, planteó el letrado.

Hilando más fino, cuando Yanina Latorre le preguntó al abogado de Mariana a qué le tiene tanto miedo, la respuesta del defensor judicial fue categórica, exponiendo la hipótesis de su defendida de que podría sufrir una muerte intencional. “¿De qué tiene miedo? Es una mujer sola que puede tener un accidente en cualquier lado y se terminó, simple”.

Horas atrás, se conocieron los resultados de la pericia psicológica realizada a Nannis por expreso pedido de la fiscalía que ya llegó a manos del juez que tiene la causa. Y se espera, en los próximos días, haya una respuesta legal a favor o en contra de Mariana.

