El secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación, Guillermo Merediz, junto al presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio de Mendiguren, y el embajador de la Argentina en Brasil, Daniel Scioli, anunciaron la ampliación de $ 2.500 millones de la línea de créditos para inversión productiva de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), la creación de una línea para capital de trabajo por $ 500 millones para PYME que realicen o estén por realizar exportaciones a Brasil y la ampliación de los montos máximos para créditos en dólares con tasa subsidiada para exportadores.

Durante el anuncio, Merediz destacó las cifras de crecimiento económico y remarcó la política de financiamiento que lleva adelante el gobierno nacional. “Lo que estamos poniendo en marcha hoy es una nueva línea de financiamiento con aportes del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) y del Fondo de Garantías Argentino (Fogar). Por un lado, una línea de $ 2.500 millones para el fortalecimiento de la inversión de las PYME, recuperando el crédito con tasas razonables. Y, por otro lado, estamos fortaleciendo la agenda exportadora de las PYME con una línea de capital de trabajo por $ 500 millones para la exportación a Brasil. Argentina necesita exportar más y para eso es fundamental que las PYME recuperen el financiamiento y el apoyo”, dijo.

“La importancia del financiamiento a largo plazo para crecer en capacidad de producción e impulso a la exportación, sobre todo con foco en Brasil, el principal mercado para nuestras exportaciones de valor agregado argentino. El anuncio de hoy condensa la visión que tenemos desde el inicio de nuestra gestión en BICE y muestra una sinergia clave en esa agenda con el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Embajada Argentina en Brasil”, añadió De Mendiguren.

La línea de créditos para Inversión Productiva del BICE incluirá en esta ampliación un cupo de $ 500 millones destinados a otorgar créditos a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) exportadoras a Brasil. El monto máximo por PYME será de hasta $ 50 millones, con un plazo de hasta 84 meses y una bonificación extra de dos puntos porcentuales de la tasa, con respecto a las condiciones generales de la línea. Los restantes $ 2000 millones se destinarán a créditos de la línea de Inversión Productiva de hasta $ 75 millones, en igual plazo.

Los créditos contarán con una tasa de interés de la línea es Badlar Privada +6% nominal anual con bonificación del Fondep de un 12% para los primeros tres años. Además, los dos años iniciales cuentan con un tope máximo de tasa de un 24%. Para las líneas específicas para exportaciones a Brasil, la bonificación de tasa será de un 14% y con tope de un 22% los dos primeros años. En todos los casos, deberán contar con certificado Mipyme vigente al momento de la aprobación.

Además, se creó una línea de créditos para capital de trabajo por $ 500 millones que financiará proyectos de hasta $ 50 millones para Mipyme con certificado PYME vigente, que sean exportadoras a Brasil, durante el periodo 2019/2020 o vayan a realizar su primera exportación, y que no pertenezcan al sector primario. Son líneas con plazo de 36 meses y hasta 6 meses de gracia, con una bonificación de tasa del Fondep de un 8% durante todo el plazo.

Scioli resaltó el rol de la Embajada argentina en Brasil y de toda la red consultar. “No solamente se destrabaron 49 productos, sino que Brasil volvió a ser el socio comercial número uno de la Argentina. Este mes de mayo que pasó, hubo el 133% de aumento en el comercio bilateral con respecto al mismo mes del año pasado. Ya llevamos un 40% de aumento en los primeros cino meses. Esto no es casualidad, es fruto del trabajo, de no esperar a que nos vengan a comprar sino salir a vender”, señaló.

“Esta línea de financiamiento que se anuncia para promover las exportaciones es la gran palanca del desarrollo. Quiero alentar a los emprendedores, a los industriales, porque viene una recuperación fenomenal de la Argentina. El país se está poniendo en marcha porque hay una decisión muy clara y hay una reorganización de la economía orientada a la producción y al trabajo”, agregó Scioli.

Merediz y De Mendiguren también anunciaron la ampliación de los montos máximos para los créditos en dólares con bonificación de tasa para exportadores que el BICE tiene vigentes en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Productivo. Esta línea también incluye condiciones especiales para promover la exportación a Brasil: a aquellas pymes que exportaron a cualquier destino se les amplía el monto máximo por operación que pueden obtener con bonificación de tasa U$S 300.000 a U$S 400.000. Mientras que quienes exporten o vayan a realizar su primera exportación a Brasil, tendrán un tope mayor de crédito: hasta los U$S 500.000.