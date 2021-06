El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó hoy que la aprobación de la vacuna contra el COVID-19 rusa Sputnik V es una decisión técnica del grupo de especialistas que la estudia y que no puede adelantar cuando será adoptada.

“Es un grupo que trabaja de manera independiente y que informará de sus conclusiones una vez que concluya sus labores”, dijo Ghebreyesus por videoconferencia en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo al contestar una pregunta sobre si la aprobación de la vacuna rusa por la OMS es cuestión de “semanas y meses”.

Del lado de Rusia hablan de plazos y esperan que sea aprobada en un plazo de dos meses, sostuvo Kirill Dimitriev, director del Fondo de Inversión Directa Ruso (RDIF, por sus siglas en inglés), que comercializa la dosis, a Reuters. En adición de la OMS, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) esta investigando la Sputnik V para aprobarla en el corto plazo, noticia que esperan con ansias en Moscú ya que podrían comercializar la formula en la Unión Europea.

Al respecto, Dimitirev reconoció que la EMA “recibió toda la información básica existente y no hay observaciones críticas por el momento en absoluto”. Aunque en este caso no se arriesgó en hablar de plazos y sostuvo que deberían preguntarle al organismo mismo. Sin embargo, descarto que su tardanza y la de la OMS en aprobar la vacuna no se debe a cuestiones políticas ya que “los inspectores están manteniendo una actitud profesional”.

Rusia confía en que será cuestión de semanas para que ambos organismos se inclinen de forma positiva por el inoculante debido a que “no hay observaciones críticas significativas, al menos por el momento”, señaló. ”Si no estuviéramos absolutamente seguros de la transparencia del proceso, no habríamos invitado a nadie”, agregó.

Según Dimitriev, la Sputnik V pronto será considerada aceptable para los turistas que viajan a Europa. “La decisión sobre la aprobación de la Sputnik en Europa será tomada en breve”, agregó.

En la misma linea se expresó el ministro de Salud ruso, Mikhail Murashko: “Hasta ahora todo va según los planes, luego debemos preparar un informe y dar algunas recomendaciones sobre la revisión de algunas fases. Hasta ahora no hemos recibido ninguna observación crítica de la EMA, todo el trabajo va bien y estamos esperando los resultados”