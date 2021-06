La disolución intempestiva de TV Nostra generó un campo enorme de repercusiones, de ramificaciones y de mucho debate. En esa ola, Pampita sorprendió al lanzarle un palo muy picante a Marina Calabró, una actitud que llamó la atención.

La modelo aprovechó el momento para declarar en su ciclo de NET: “¿Marina es la chica esa que decía que teníamos poco rating? ¿Que se reía de nosotros todas las semanas? Vamos por la cuarta o quinta temporada, no sé hace cuánto que estamos haciendo este programa”.

Una consideración filosa, que se encuadró en una factura que se quiso cobrar la morocha, cuyo origen se remonta a un informe de Calabró de las mediciones de Pampita Online en el ciclo radial de Jorge Lanata.

Dentro de esta nueva polémica, Marina habló en vivo con Intrusos, en la puerta de Radio Mitre, y abordó con altura todo este entuerto. En ese contexto, la hermana de Iliana mostró el chat que le envió la producción de Pampita, en el marco de una invitación a visitar el living. Llamativo.

Así, Rodrigo Lussich leyó el contenido de ese WhatsApp: “Hola, Marina, tanto tiempo. Quiero invitarte al programa de Pampita. ¿Vendrías? ¿Cómo son tus horarios?’. Se ríe Marina en la respuesta y dice: ‘Soy kamikaze, pero no tanto. Además, no me conoce, no me registra y no sabe cómo me llamo. ¿Por qué le llevarías a una invitada ignota? Jajajajaja’. Y le responden: ‘Como productor tenía que hacer el intento’. Y Marina, irónicamente, le escribe: ‘Llevale figuras que tengan nombre y apellido’”.

Calabró profundizó y compartió su postura ante la posibilidad de sentarse a charlar con Pampita: “Lo voy a pensar, ahora estoy dudando. En su momento, lo primero que pensé fue en Nicole Neumann y en lo mal que lo pasó”.

Para terminar, Marina expresó: “A mí lo que más me choca del tema de Pampita, porque yo me banco cualquier vuelto, es contarle al otro desde el lado del que uno lo dice, porque ella dijo que no me escuchó nunca, que no sabe qué hago, que no me registra. Es más fácil cuando te escucharon”.

