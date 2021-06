Lionel Messi se mostró conforme con la presentación del seleccionado argentino de fútbol ante su par chileno, aunque dijo que el equipo tiene que volver a hacerse fuerte.

“De a poquito nos tenemos que ir haciendo fuertes otra vez”, dijo el jugador después del encuentro y luego agregó que “hacía mucho tiempo que no nos juntábamos, no es fácil volver, pero creo que por momentos hicimos un buen partido. Estoy contento por el resultado más allá de que no pudimos ganar”.

“Fue una lástima ese gol que nos hicieron de pelota parada porque merecimos ganar ante Chile, que siempre es un equipo muy difícil”, añadió el astro.

Por último, el capitán argentino señaló que “fue un partido muy especial por ser el primero sin Diego (Maradona). Sabemos lo que significaba la Selección para él, y sabemos que estuvo presente. Además, fue especial por la situación del país y del mundo, es una situación muy difícil para todos”.