Una fiesta de cumpleaños realizada a fines de marzo en una casa de la localidad platense de Villa San Carlos en medio de la llamada cuarentena administrada por la pandemia, se convirtió en las últimas horas en una verdadera pesadilla para la madre del joven que organizó el evento, quien tendrá que pagar una multa de más de 703 mil pesos.

La celebración, a la que asistieron unas 100 personas, se llevó a cabo el pasado 22 de marzo pero recién ahora la propietaria de la vivienda, Alejandra, fue notificada sobre cuál iba a ser su sanción por incumplir las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno para contener los contagios de coronavirus.

“Era el cumpleaños de un amigo de mi hijo”, contó la vecina esta mañana en Arriba Argentinos, y señaló que ella ni siquiera estaba en la casa en ese momento porque se había ido a realizar unos estudios. “Él no me había avisado, cuando llegué estaba lleno de gente”, agregó.

Si bien su hijo tiene 21 años, Alejandra decidió hacerse cargo de lo sucedido porque el joven vive de hacer “changas” y ella es el sostén de la familia. “Él me reconoció que estuvo mal y yo me hice cargo porque soy la dueña de la casa”, explicó. Con la misma convicción, la mujer negó después que los disturbios que hubo esa noche hubieran ocurrido dentro de su propiedad. “Fueron en la calle, en la esquina”, aseguró

Ahora, Alejandra está embargada. “Me quieren sacar la mitad de mi sueldo. Son varias cuotas (de 124 mil pesos), no lo voy a terminar nunca de pagar porque no cobro esa plata ni la tengo”, expresó preocupada. Pero enseguida aclaró: “Nunca me negué a pagar, solo pedí una extensión de cuotas”.

Por qué le embargaron el salario

El Juzgado de Faltas de La Plata responsabilizó a la mujer por incumplir las restricciones y exponer a situaciones de contagio a la población, agredir a los inspectores y ocasionar daños en los móviles comunales.

La fiesta fue realizada en una casa de la calle 49 bis, entre 153 y 154, en el barrio platense de Los Hornos, tal como constataron agentes de la Subsecretaría de Convivencia y Control Ciudadano alertados por los vecinos.

Según indicaron fuentes judiciales a Télam, el escrito indica que además las personas que salían del lugar arrojaron piedras, agredieron a los agentes de la comuna y rompieron el parabrisas de uno de los móviles de los agentes municipales. La denuncia fue radicada en la Subcomisaría La Unión.

Por resolución del Juzgado de Faltas N° 4, la organizadora y propietaria del inmueble deberá abonar una multa de 2.000 módulos, equivalentes a $ 703.420, por incumplir las normas relacionadas con la prevención de las enfermedades transmisibles (Art. 45 de la Ordenanza n° 6147), por hacerlo durante el período de pandemia (Art. 45 bis) y por obstaculizar tarea de inspectores en uso de su poder de policía (Art. 35).

La sanción corresponde al incumplimiento de las restricciones, que estaban vigentes en ese momento, y por exponer a situaciones de contagio a la población, informaron desde la municipalidad de La Plata.