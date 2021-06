Por medio de un extenso comunicado, 40 organizaciones, que agrupan a médicos y académicos, hicieron oficial la denuncia contra Nicolás Maduro, ante la Comisión por los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tiene a Michele Bachelet como titular.

En la carta, las asociaciones firmantes adjuntaron documentación fotográfica que probaría la solicitud del “Carnet de la Patria” a los ciudadanos que deseen vacunarse contra el coronavirus. Esta credencial acredita el apoyo al gobierno chavista.

En el comunicado, los firmantes se anuncian como “organizaciones de la Sociedad Civil venezolana”. Estas, entienden que este procedimiento en la campaña de vacunación nacional representa “violaciones a los Derechos Humanos”.

Entre estos, detallan que se ve bloqueado el acceso a “derechos a la vida, la salud, la no discriminación y a la equidad en el acceso a los servicios”. En el extenso texto, se detalla que el pasado 12 de mayo, ciudadanos del país, en muchos casos ancianos, no recibieron la vacuna, tras haberse presentado en un puesto oficial.

El “Puesto de Vacunación, ubicado en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, en la ciudad de Valencia” es el que denuncian las organizaciones que no vacunaron a las personas que no tenían el carnet. Esto significa que no están registrados en el llamado “Sistema Patria”.

Además, indicaron que, tras varias horas de espera en las filas fuera del vacunatorio, el personal sanitario colocó un cartel en la puerta. El él, se leía el requerimiento para la inoculación.