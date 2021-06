La histórica dirigente y ex senadora justicialista Olijela del Valle Rivas consideró que el gobernador, Juan Manzur, y el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, deberían “reunirse” para solucionar los problemas que pudieron haber motivado la interna en el Partido Justicialista (PJ). Sin embargo, la experimentada peronista no ocultó sus observaciones hacia la figura del jefe del Poder Ejecutivo.

“De Jaldo puedo decir que es realmente peronista, pero de Manzur no puedo decir lo mismo”, aseveró la profesora.

Rivas efectuó estas declaraciones en una entrevista con Radio Metropolitana, en un mano a mano con los periodistas “Corcho” Rodríguez y Florencia Larrea para recordar un nuevo aniversario de la asunción de la primera presidencia de Juan Domingo Perón, concretada el 4 de junio de 1946.

“El peronismo tiene que estar unido totalmente, no se puede separar; es uno solo, no es una cosa dividida. Es peronismo vs peronismo”, analizó en un principio la ex senadora.

En ese sentido, analizó que las diferencias entre los líderes del PJ deben ser resueltas “porque el gobierno tiene que ser uno solo”.

“Si existe la división entre ellos, tienen que reunirse y solucionarla. Tanto Jaldo es peronista, como también Manzur creo que es peronista”, aseveró, deslizando sus conceptos sobre el presidente del PJ.

Luego, cuando le consultaron si estaría dispuesta a mediar entre los máximos referentes del oficialismo para buscar un acercamiento, dejó a las claras su opinión sobre el sanitarista.

“Lo haría (en cuanto a impulsar una reunión). Pero no sé cuál es la capacidad de Manzur. A Jaldo lo veo totalmente ubicado dentro del peronismo, y es capaz de reunirse con todos. Con Jaldo tengo muy buenas relaciones. Manzur prácticamente le puedo decir que no lo conozco”, apuntó.

E insistió: “(A Manzur), como peronista, no lo conozco”.

¿A qué se refería con sus dichos? “No lo veo, de alguna manera, que se acerque a la gente necesitada. En Manzur veo una cosa hueca; no veo que tenga ese sentir que tenemos los peronistas de acercarnos a los más necesitados”, enumeró.

De todos modos, consideró que si Manzur y Jaldo “tienen que competir, que sea en una elección, cuando sea el momento”. Aunque reiteró su opinión: “no le reconozco peronismo a Manzur”.