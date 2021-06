El Gobierno de Estados Unidos anunció esta semana que distribuiría un arsenal de millones de vacunas contra el COVID-19 a modo de donación para las regiones de América Latina y el Caribe, Asia y África. Cuántas y cuáles a cada uno, todavía no se sabe.

Según un comunicado de la Casa Blanca, esta ayuda es parte de un paquete de 25 millones de vacunas destinadas “para sentar las bases de una mayor cobertura mundial y abordar los aumentos repentinos reales y potenciales, la alta carga de enfermedades y las necesidades de los países más vulnerables”.

En ese sentido, casi 19 millones se compartirán a través del mecanismo Covax, incluidos casi 6 millones de dosis para Latinoamérica, aproximadamente 7 millones para el sur y sureste de Asia y cerca de 5 millones para África.

Pero para que la operación resulte exitosa, “Los países deben tener el marco regulatorio apropiado y el proceso de aprobación necesario para recibir el tipo de vacuna que se plantea”, dijo Gayle Smith, la coordinadora de la respuesta global al Covid del Departamento de Estado estadounidense. Además, en una conferencia de prensa para periodistas del mundo, informó que en esta partida se entregarían Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, todas las que no circulan en Argentina.

Parecen estar en distinta sintonía, porque de las que Estados Unidos donará, Argentina sólo tiene contrato con AstraZeneca, pero Smith advirtió: “No tenemos dosis de AstraZeneca para compartir ahora, tenemos para compartir en el futuro 60 millones de dosis que fueron anunciadas por el presidente, que esperan aprobación de la FDA para ratificar su seguridad. En este momento no será posible”. FDA es la Anmat estadounidense. Es el máximo organismo regulador de alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y derivados sanguíneos.

El embajador en Washington, Jorge Arguello, había estado trabajando intensamente para gestionar una donación directa, no a través del Fondo Covax, para agilizar la operación en vistas de la situación epidemiológica que es cada día más compleja. Sin embargo, la Casa Blanca dijo que los beneficiados con la asignación directa (otros 6 millones) serán “países necesitados urgentemente” como México, Canadá, Corea del Sur, Cisjordania y Gaza, Ucrania, Kosovo, Haití, Georgia, Egipto, Jordania, Irak y Yemen.

Biden está saliendo al rescate y ya emprendió un Plan Marshall 2.0: “Hemos compartido más de 4 millones de dosis de vacunas con Canadá y México, y el mes pasado anuncié que, a fines de junio, Estados Unidos compartirá 80 millones de dosis de nuestro suministro de vacunas con el mundo”, prometió.

A global pandemic requires a global response. So today President Biden announced we’ll share 80 million doses of the COVID-19 vaccines, including our entire supply of AstraZeneca vaccines and 20 million vaccine doses from Pfizer, Moderna, and Johnson & Johnson by the end of June.

