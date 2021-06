Se fue a vacunar contra el covid 19 y volverá con muchos más anticuerpos, protegida de la soledad, la falta de compañía y el desasoiego: además de inocularse contra el coronavirus con la monodosis de Johnson y Johnson, Floppy Tesouro regresará de Miami con el corazón ocupado. La modelo, separada hace un tiempo del mega millonario Rodrigo Fernández Prieto, empezó una relación con un joven empresario llamado Ezequiel Pereira.

La información fue revelada por el rey de la primicia de estos días, Angel de Brito. En Los Angeles de la mañana, el programa que conduce, el periodista -que también fue a vacunarse a los Estados Unidos, donde contrajo y transitó la enfermedad- jugó al enigmático pero dio tantos datos que el nombre de ella era muy evidente: se trataba de Floppy Tesouro, sin dudas. La incógnita recaía sobre él.

De Brito y las angelitas aportaron rápidamente los datos que permitieron armar una radiografía del nuevo muchacho de la modelo. Pereira tiene 38 años (Floppy cuenta 36, por lo que es apenas un poquito más grande que ella) y, como su anterior pareja, también es un hombre de negocios, aunque se llena los bolsillos y las cuenta bancarias en otro rubro.

Mientras Fernández Prieto y su familia construyen edificios en Puerto Madero y en otros puntos estratégicos de la Argentina, Pereira se dedica a la industria gastronómica. Según De Brito, es uno de los dueños del bar “Presidente”, que está considerado como uno de los “10 mejores bares del mundo”. Según todos allí, “Le va muy muy bien, es muy exitoso acá y económicamente es muy poderoso”.

A diferencia de Floppy, Pereira es soltero y no tiene hijos, aunque lógicamente tuvo relaciones en su pasado de las cuales se sabe poco y nada. “En realidad, él se fue a Estados Unidos en pandemia porque con las restricciones que había acá no se podía hacer nada, entonces quiso abrir un bar allá pero por ahora tiene un problema: no consigue la visa profesional que le permita desarrollar su inversión. Un bar o tres, con una mega inversión de dos millones de dólares en cada uno, por ejemplo” dijeron.

“Salen hace un tiempo, me lo confirmó la persona que le maneja la carrera a ella”, agregó De Brito acerca de un contacto que mantuvo con el abogado César Carozza. “Hay algo que le va a gustar a Floppy. Ezequiel es deportista, un fanático del triatlón, una práctica que combina tres actividades como la maraton, la natación y el ciclismo. También es fanático del fitness, por eso tiene el cuerpo tan trabajado” cerró el líder de LAM.

