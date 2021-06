Allá por el 2017, y mientras se encontraba haciendo temporada en Villa Carlos Paz, luego de los rumores de crisis de pareja, Fabián Gianola (56) confirmó su separación de Verónica Suárez, quien supo ser su mujer durante 29 años y con quien tuvo a sus hijos Camila (24) y Nicolás (20).

Desde entonces, al actor nunca más se lo vio con otra mujer, o al menos, no lo hizo público, resguardando su vida privada. Sin embargo, este portal tuvo acceso a unas imágenes donde a Gianola se lo ve muy cerca de una ex modelo de alta costura.

¿Quién es la mujer que sería la nueva novia de Gianola? Se llama Rosaura Díaz López (59) y es muy allegada a Roberto Piazza y Cesar Juricich, por estar relacionada con el mundo de la moda. Además, la ex mannequin confesó hace un año durante una nota que se colocó el chip sexual y que se hace tratamientos no invasivos anti age.

Pero si bien el romance entre la exmodelo y el actor no salió a la luz, en el perfil de instagram de Rosaura aparece más de una foto donde se los ve abrazados y compartiendo cenas y reuniones con amigos. Incluso, Diaz López lo arroba a Fabián con un corazón.

Ante todos estos datos recolectados, Paparazzi se contactó con Gianola, quien se refirió al tema y aclaró: “ya corté hace tres semanas. Salimos , pero hace tres semanas terminamos. No éramos muy compatibles y estoy solo, solo, solo”.

“Es una foto vieja. No creo que se repita. De verdad es que salimos tres meses y no funcionó”, aclaró el actor.

En cuanto a las fotos que ella aún mantiene en su cuenta de facebook, Fabián destacó: “es una foto vieja. No creo que se repita. De verdad es que salimos tres meses y no funcionó. A veces las cosas se dan así, las parejas arrancan bien y después no se dan. Ella es un encanto de señora, pero estoy re solo”.

