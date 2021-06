La salida de Nancy Duré de Los ángeles de la mañana (eltrece) no fue tan angelical como estuvo planeada. Es que ni bien dejó su silla vacía Ángel de Brito señaló que las panelistas del programa la odiaban y apuntó directamente contra Yanina Latorre.

La periodista pudo realizar su descargo en Intrusos (América) al señalar que “Yanina siempre intenta generar que todas se pongan en contra de la que ella quiere sacar del lugar. Busca complotar. Le molesté yo, como le han molestado otras. Pero el problema de Yanina no es conmigo, es con ella”.

Fue así como Ángel de Brito decidió enfrentarlas en vivo. Lejos de llegar a un acuerdo o de apaciguar las aguas todo terminó en un tremendo enfrentamiento en vivo. “Para mí, Yanina Latorre no es un personaje, es mala”, disparó Nancy Duré.

“¿Vos te pensás que yo voy a contestar esta estupidez de alguien, pobrecita, que hace 20 años busca ser famosa y hace todo esto para buscar visibilización? ¡No voy a soportar esta falta de respeto!”, le respondió Yanina Latorre.

“Me trajeron para hablar, no para que me calle la boca”, agregó Nancy Duré cuando la rubia le pidió que se callara luego de que le dejara en claro que “yo no tomé el programa, fue una decisión de la producción o tuya (Ángel, darme la conducción en tu ausencia)”.

“Es triste que una periodista, tan buena y del nivel que tiene ella, con tantos años de carrera, tenga que hacer toda esta grasada para pegar tres notas y seguir colgándose de mí”, aseguró Latorre indignada.

Fuente Paparazzi