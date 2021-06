La disolución intempestiva de TV Nostra generó un campo enorme de repercusiones, de ramificaciones y de mucho debate. En esa ola, Pampita sorprendió al lanzarle un palo muy picante a Marina Calabró, una actitud que llamó la atención.

La modelo aprovechó el momento para declarar en su ciclo de NET: “¿Marina es la chica esa que decía que teníamos poco rating? ¿Que se reía de nosotros todas las semanas? Vamos por la cuarta o quinta temporada, no sé hace cuánto que estamos haciendo este programa”.

Así se originó un cruce picante entre la hermana de Iliana y Carolina Ardohain, una tensión muy potente, que se alimentó de declaraciones cruzadas y el tratamiento de los programas del espectáculo. En ese raid sobresalió una opinión muy dura de Virginia Gallardo.

En Intrusos abordaron esta guerra, y mientras Rodrigo Lussich ponía al aire un audio de Calabró, la panelista saltó y exclamó: “Yo estoy con Pampita igual, eh. Totalmente“. Rápidamente Adrián Pallares le preguntó por el origen de esa concepción y Gallardo agregó: “Marina con esto de ‘ay, yo opino desde afuera’ generalmente se mete en otros temas más personales“.

En ese momento de tensión, Lussich intervino y le dijo: “Bueno, se dedica a esto, de hablar de otra gente“. Sin aflojar en su semblante, Virginia bramó: “Bueno, que se banque la respuesta“.

Para comprender el contexto, la blonda se sumergió en describir un accionar de Marina que la afectó. “Cuando opinó de nuestro estreno de Intrusos, vino Jey Mammón y me preguntó por Ricardo Fort, y dijo lo mismo: ‘Es autorreferencial’. Y no, me preguntaron. Cuando sos figura del espectáculo y te preguntan sobre algo, respondés. Luego hablamos de otras cosas”, soltó.

