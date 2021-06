Primero fue La Tonta, después La cobra, ahora Ya no te extraño. Casi toda la carrera musical de Jimena Barón gira alrededor de Daniel Osvaldo. En un video que subió a sus redes sociales como parte de la promoción de su nuevo tema, la artista admitió que no se puede sacar de la cabeza al polémico ex futbolista, quien hace poco blanqueó una relación con Gianinna Maradona. ¿Qué habrá sentido la hija del 10, tan celosa ella, cuando la escuchó decir semejante cosa?

Mirando de frente a cámara, con la franqueza para hablar de su intimidad que utiliza en ocasiones de este tipo más que cuando acepta entrevistas o reportajes, la cantante -cuyo nombre artístico en esa función es JMena– reconoció que el tema lo escribió a principios de 2020, poco antes de iniciar un nuevo y fallido período al lado del padre de su hijo Morrison.

“Estas son las cosas que me llevan a terapia”, aceptó Barón, quien por estos días también cumple funciones como jurado de La Academia de Showmatch. “Hablo mucho con mi terapeuta de estas cosas, pero evidentemente están ahí y cuesta mucho salir. Esta canción fue escrita antes de mandármela de nuevo, y ya saben cómo me fue aquella vez. Son esas relaciones que todos queremos que sean pero por alguna razón no pueden ser. Esa cosa medio tóxica que vos querés salir y pensás que estás bien, que ya superaste todo, que sos feliz, que ya no extrañas…. pero después te lo cruzas, y chau. Todo eso que pensabas se cae y no tiene validez”, reconoció.

“Dejen de joder, che. Certificado, premio por no ser tóxico no dan. Algunos seguimos ahí, y no podemos soltar”, dijo Barón sobre Osvaldo.

Tantos vaivenes afectivos generaron una enorme corriente solidaria y de identificación de muchas seguidoras, pero también un importante número de críticas de otro importante grupo de espectadores, que le reprochan tener un discurso aguerrido “para las cámaras” pero obrar de manera diferente en la realidad, y que le piden que deje de pensar en Osvaldo para componer sus temas.

Barón les respondió de manera contundente. “Dejen de joder y escuchen a Luis Miguel. “No se tu, pero yo, no dejo de pensar…” O sea, Luis Miguel o Ricky Martin pueden extrañar a todas sus minas… Ahora, Karina o yo le cantamos una canción a uno que no podemos olvidar y nos rompen las bolas. Bueno, flaco, tenés una historia genial con tu ex, no sos tóxico, te felicito. Certificado, premio por no ser tóxico no dan. Algunos seguimos ahí, y no podemos soltar. Míniamente, con todo lo que me pasa yo hago canciones, así que no jodan más con eso. Y si joden, jodan a los chabones con eso”.

El año pasado, Barón sorprendió al encarar una parte de la cuarentena estricta en la casa de Osvaldo, su ex. En Intrusos recordaron que “le fue muy mal, y cuando se enteró que él chateaba con otras chicas, varias, armó las valijitas y se tuvo que ir otra vez resignada. Para colmo, al poco tiempo él blanqueó otra novia y a ella le hizo mal, por eso se fue de las redes”.

Fuente Paparazzi