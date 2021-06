El sorpresivo final de TV Nostra, a pocas semanas de su debut, sigue dando que hablar. Principalmente, por el modo en el que terminó, con la decisión intempestiva de Jorge Rial que le fue comunicada a sus compañeros casi antes de salir al aire. Se sabía: los números iban mal, ¿pero el programa tenía chances de salir adelante?

Sobre este tema se debatían en LAM, con Marina Calabró desde un móvil y Augusto Tartúfoli en el piso. Mientras la ex panelista de América opinaba que, de estar un tiempo más en pantalla, le podrían haber encontrado una vuelta, “dado batalla”, el periodista dio su lapidaria explicación: TV Nostra era un ciclo que estaba muerto y no había nada más que hacer.

¿Qué dijo Tartu? Contradiciendo Marina, aseguró: “TV Nostra era irremontable porque a los que nos gusta ver la planilla de rating, veíamos como el programa de Jorge era ‘un valle’”. “Es decir, terminaba Polémica en el Bar, la gente se iba y después volvía para Intratables; la gente no quería ver TV Nostra”, explicó el periodista de espectáculos.

Además, se refirió a otro factor que se analiza en la televisión. “También hay otro elemento que se llama reach y te muestra la gente que pasa por el programa, aunque sea por un minuto… Cuando tiene bajo reach, un programa está muerto porque significa que la gente ni pasa”, indicó.

“Cuando el reach está bajo y la gente no pasa es que la gente no te quiere ver. Por eso yo pienso que era irremontable y cuando empiezan a aparecer las mediciones con un 0 adelante, no hay manera de remontar”, concluyó, ante la mirada resignada de Calabró, que había confiado a ciegas en Rial y en este nuevo desafío, esta “Ferrari” que, según el ex Intrusos, le dieron y él “chocó”.

Fuente Paparazzi