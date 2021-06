El ahora condenado estuvo prófugo durante doce días, luego de los cuales se presentó ante la Justicia y quedó detenido. Se realizó un juicio abreviado.

Andrea es una joven mamá que con “uñas y dientes”, como una fiera, decidió pelear por su “libertad” en una relación basada en constantes hechos de violencia de género y amenazas, que sufría de parte de su expareja. Radicó múltiples denuncias durante los últimos años, hasta que el agresor fue detenido y condenado.

Se trata de un mecánico de apellido Moreno Piazzi, residente en el barrio Juan Díaz de Solís, de la ciudad Capital. Fue detenido luego estar prófugo de la Justicia durante doce días y, en un juicio abreviado, fue condenado a tres años de prisión en suspenso. Además, el mecánico violento deberá cumplir con una serie de medidas restrictivas de conducta.

El calvario que la joven madre comenzó a vivir se inició hace aproximadamente cuatro años. En el año 2017, Andrea conoció a Moreno Piazzi, quien además trabaja en una casa de apuestas ubicada en el casco céntrico.

Luego de iniciar una relación amorosa, él le juraba amor verdadero. Mientras, ella comenzaba a soportar las escenas de celos y amenazas de parte de él. Fruto del romance que mantenían, la jovencita quedó embarazada. Estaba gestando en su vientre un hijo que la ayudaría a darse cuenta de la violencia que sufría y “qué era lo que no quería más para su vida”.

Habló con su pareja y le puso fin al noviazgo. En ese entonces, la joven había sido víctima de constantes amenazas y algunas agresiones por parte de su expareja. Con el paso del tiempo, la vida de la joven madre de un niño de 4 años comenzó a volverse día a día una verdadera historia de terror.

Desesperada, la mujer radicó denuncias en la Fiscalía, en sedes policiales de Capital y en la Oficina de Violencia de Género. La Justicia determinó, hasta hoy, cuatro perimetrales a favor de la denunciante y dos perimetrales a favor de su hijo, en contra del agresor. El lunes último se ordenó su inmediata detención.

Tras las múltiples denuncias en contra de Moreno Piazzi, la Justicia ordenó su detención. El agresor fue apresado, luego de que se presentara de manera voluntaria en sede judicial. Hasta que el miércoles, en un juicio abreviado, fue condenado a tres años de prisión en suspenso y deberá cumplir una serie de medidas restrictivas de conducta.

Al conocerse la noticia de la sentencia para el mecánico violento, Andrea dialogó con Nuevo Diario y contó: “No me siento tranquila, porque sé que está suelto. Tengo mucho miedo, porque apenas cayó preso estuvo doce días prófugo y se pidió la captura nacional. Se terminó entregando, luego de escracharme y victimizarse de que era el plan de su defensa. A los cinco días, solicitó la excarcelación y se la negaron, por lo que realicé la ratificación de las denuncias por lo que con todos los antecedentes que era de violencia altísima, más todo lo psicológico que se había realizado, se solicitó la prisión preventiva hasta que se pueda llegar a juicio”.

“Antes de ayer se hizo el juicio, por lo que fue condenado a tres años de prisión en suspenso y muchísimas medidas restrictivas como el tratamiento psicológico, que tenga trabajo y le explicaron que no debía molestarme más”, remarcó la joven madre. Al mismo tiempo, agregó: “Ahora lo que me queda en batallar en familia por mi hijo, que es todo lo que tengo. Espero conseguir la custodia y tenencia. Que salga esto es un alivio, porque ante lo mínimo que me haga va a tener una condena. Antes iba y ni me escuchaban con la denuncia. Fue acumular cuatro años de denuncias”.

Por otro lado, expresó: “No me siento segura, porque tengo miedo y el medio no se me va a ir jamás, porque sé que él está libre y su cabeza sigue igual. Pero bueno, me siento escuchada, pero el miedo sigue. Sigo mal emocionalmente y sé que es un proceso, pero ahora me siento escuchada y espero que en Familia también se tome en cuenta esto”.

Al ser consultada sobre el impacto que tuvo la sentencia de su expareja, la víctima contó: “Es un cambio para mí y para mi hijo, gracias a Dios por la difusión que ha tenido”.

“Han sido cuatro años de denuncias y denuncias, más hostigamiento y aguantar. Ahora sé que el precio de todo este aguante ha sido mi salud mental y el estrés que tengo al igual que mi hijo. Ahora es más leve el dolor que sentía, porque ahora tiene una condena”, puntualizó y luego agregó: “Ahora hay que ver qué pasa. No tengo esperanzas de que cambie, ojalá que sí. Sí me siento más tranquila, porque siento que me están protegiendo con una condena y es lo máximo que se podía dar en la situación en la que yo estaba. Pese a la condena, el miedo sigue. Ahora, tendré que cuidarme más”.

Por otro lado, la joven madre destacó el trabajo que realizó la Fiscalía de Violencia de Género de la Capital, a cargo de la Dra. Cecilia Gómez Castañeda, en el marco de la investigación penal preparatoria que se realizó en la causa que fue iniciada por la damnificada.

“Es darse cuenta de eso y decir ‘hasta aquí llego, vale más que esto’”

En medio de su angustia y la incertidumbre de lo que pueda pasar en los días posteriores, Andrea aconsejó a las mujeres víctimas de violencia de género que “se animen a denunciar y siempre seguir adelante”.

“Les diría a las mujeres víctimas que no están solas, que lo he vivido en una relación de muchos años y sentía que nadie me iba a escuchar o sentía vergüenza, pensando en que la sociedad me iba a mirar mal porque te enferma tanto de la cabeza, con tantas veces que te hace quedar mal en todos lados que piensas que todo el mundo te ve así”, expresó la víctima.

Posteriormente, remarcó: “Es darse cuenta de eso y decir, hasta aquí llego, vale más que esto. El valorarse de nuevo, es un antes y un después. Siempre hay que seguir adelante y tiene que seguir por uno mismo”.

Finalmente, alentó a las mujeres: “Uno tiene que luchar por los sueños, por lo que uno desea nadie lo hará. Sí, estoy agradecida a todas las personas que me apoyaron y me ayudaron para llegar a esta condena. Esta condena es ejemplar para todos”.