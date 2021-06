River Plate vuelve a salir al mercado de pases por refuerzos. Marcelo Gallardo se caracteriza por volver a insistir con sus viejos pedidos, y el que estuvo a punto de ser la séptima incorporación del verano puso el grito en el cielo.

Se trata de Matko Miljevic. El mediocampista ofensivo quedará libre de Argentinos Juniors el próximo 30 de junio y debe decidir su futuro. Entre ofertas de Norteamérica (Liga MX y MLS) y Europa, sostiene a la Banda Roja como prioridad.

“Yo y toda mi familia somos de River, es la prioridad”, dice el padre de la criatura que cumplió 20 años el mes pasado.

La institución de Núñez estuvo a punto de convertirlo en el séptimo refuerzo del verano, pero no se dio por poco. Rodolfo D’Onofrio no quiso quedar mal con la dirigencia del Bicho y ofreció pagar un dinero como resarcimiento aunque quede libre -como con Agustín Fontana en Banfield- pero desde La Paternal no aceptaron el monto.

El jugador quedó colgado durante casi un año sin jugar; Argentinos no verá un peso y River no tuvo a su extremo. Hoy, podría arreglar libremente con el futbolista, pero arriesgándose a quedar mal con su próximo rival en Copa Libertadores. Hasta ahora, no lo han vuelto a llamar.

Miljevic, de ascendencia croata, jugó en la Selección Argentina Sub-20 y participó del torneo de L´Alcudía 2019. En primera, con AAAJ, disputó apenas 15 partidos y convirtió un gol.