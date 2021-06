La renuncia intempestiva de Jorge Rial a la pantalla chica y el cierre sorpresivo del ciclo TV Nostra revivieron debates y trajeron al presente diferentes momentos de tensión del conductor. En ese campo, Luis Ventura quedó en el foco de la tormenta.

El panelista de Fantino a la tarde no dudó en expresarse respecto a la salida de Rial y lanzó: “No me sorprendió. Me parecía inevitable el final. Ya cuando lo vi sabía lo que iba a pasar, es como cuando te dan la lista de jugadores y lo sabés“.

Claro que todo esto también significó una cerrilla que se encendió para recordar el corrimiento de Luis de Intrusos, en medio del embarazo de Fabiana Liuzzi, del que nacería Antoñito. En ese contexto, Estelita Ventura aportó su opinión de Jorge.

Este domingo, la exmujer de Ventura confesó el durísimo trance que transitó en esa época: “Mis hijos llegaron en un momento en el que yo estuve dispuesta a no seguir viviendo. Ellos estuvieron en ese momento ahí para hacerme ver la realidad y sacarme de lo que yo estaba por hacer”.

Ahora, Fabiana fue por otro camino para brindarle su apoyo a Luis y eligió una manera muy tierna de exteriorizar su sentimiento de familia con el panelista de América. La blonda aprovechó la conmemoración del Día del Periodista y armó un posteo muy sensible.

A través de su cuenta de Instagram, Liuzzi publicó una imagen en la que se ve a Ventura y Antoñito los dos con el mismo gesto y escribió: “Feliz día al número uno”. Toda una declaración, que ratifica el buen vínculo que reina entre ellos.

Fuente Paparazzi