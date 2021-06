La pista de La Academia, y por ende todo lo que sucede dentro y fuera de ShowMatch, tiene mucha repercusión tanto en las programas de espectáculos como en las redes sociales.

Y es que teniendo al alcance de la mano espacios como Twitter o Instagram, en donde los televidentes se vuelcan a dejar sus opiniones y a apoyar a sus participantes favoritos, se crean también núcleos de debate y hasta fuerte peleas 2.0.

En las últimas horas se vivió un tenso momento en el ciclo de Marcelo Tinelli, y es que Pampita y Charlotte Caniggia se cruzaron duramente luego de que la hija de Mariana Nannis acusara al jurado de ser “unas mierdas” y confesara que siente que la “denigran”.

Ante esto, Carolina Ardohain salió con los tapones de punta y la tildó de “irrespetuosa y maleducada”, mientras que la criticaba por “bailar horrible y espantoso”.

Pero lejos de que su pelea quedara únicamente dentro de la pista, se sumaron varios personajes del ambiente a dar sus opiniones sobre este fuerte enfrentamiento, entre ellos la panelista de Los Ángeles de la Mañana, Mariana Brey, y ahora se hizo eco el hermano de la joven, Alex Caniggia.

Cabe recordar que Alex viene de una seguidilla de escándalos luego de su “renuncia” a MasterChef Celebrity, siendo que la producción apunta que fue una descalificación por haberse ausentado a la gala de eliminación, mientras que él asegura que fue su propia decisión no ser más parte del reality.

No obstante, ahora “El Emperador” se volcó a sus redes sociales, y utilizando su perfil de Twitter disparó un durísimo y provocador mensaje contra Pampita, buscando defender a su hermana de una mala manera, por lo que recibió cientos de repudios.

Y es que el mediático decidió escribir unas palabras en forma de “estrofa”, como suele hacer cada vez que publica una imagen o un video, y recordó el escándalo que surgió entre la modelo y la China Suárez, cuando se habló de la infidelidad que le cometió Benjamín Vicuña.

EL DURÍSIMO MENSAJE DE ALEX CANIGGIA CONTRA PAMPITA

Además, tildó a Carolina de “mucama”, haciendo alusión al polémico apodo que le habían puesto el resto de las modelos a Ardohain hace varios años atrás y decidió etiquetar a Pampita, a Suárez y a la productora de LaFlia.

“Me contaron que la mucama discutió con mi hermana… Pobre mina, veo que la herida de los cuernos no le sana…”, comenzó apuntando Alex. Y filoso, agregó: “Te recomiendo un buen psicólogo si querés pampeana… Mejorate sino la China vuelve ¡¡y a tu marido te lo afana!!”

Ante estas palabras, el joven recibió varias críticas por parte de sus seguidores, que le aseguraron que ya había cruzado un límite: “Alex, no es necesario. ¿Denigrar así a una mujer? No es su culpa lo que le haya el hecho su marido. Creo que acá la pifiaste, eso que me caes súper bien. Pero estas cosas NO suman”.

“Sos un desubicado para poner eso, soy re fan tuya, pero estas cosas no me parecen para nada bien. Borrá esto por favor”, le apuntó otra seguidora, mientras que otro comentario rezaba: “Uhhhhh venías tan bien con la ‘limpieza de tu imagen’ y con un solito tweet mandaste todo a la merd”.

