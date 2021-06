La semana pasada fue noticia el nuevo romance de Nicole Neumann, quien al parecer ha decidido creer nuevamente en el amor y darse una oportunidad junto al piloto de la categoría de automovilismo llamada Turismo Carretera, José Manuel Urcera. Rodrigo Lussich se encargó de revelar en “Intrusos” que la famosa había viajado en avión privado hasta Río Negro para conocer a la familia de su conquista.

Sin embargo, este lunes, en el programa fundado por Jorge Rial, sus panelistas expusieron la nota hecha por uno de sus periodistas, quien capturó a la presentadora de televisión en las grabaciones de “Santo Sábado”, para que le comentara sobre su nueva aventura en el amor junto a Urcera, sin embargo, esta no dudó en expresar su pícara impresión, al saber todo lo que se ha dicho a través de este show sobre su vida privada:

Fuente: (América TV).

¿Pero cómo saben todo eso?

Luego de que el notero le explicara a Nicole que durante su viaje al sur, se conoció que visitó una bodega de vinos y dio un espectacular paseo en un bote junto a Urcera, esta solo se limitó a enunciar “estoy bien”. La reacción de la ex de Fabián Cubero da impresión de que su situación con el deportista está en un buen punto, ya que normalmente no tiene problema en negar los rumores sobre su vida personal, lo cual no sucedió esta vez.

La primera vez que se habló sobre la posible relación entre Neumann y Urcera, Adrián Pallares aseguró que el hecho de que la haya llevado al sur en avión privado no es nada nuevo para él en el mundo del amor, ya que es una acción que realiza con todas las chicas con las que ha salido; asimismo, el conductor develó que el piloto habría abandonado a una novia que tenía en Río Negro para estar con la despampanante modelo:

Dejó a la novia que tenía en el sur por Nicole. La vino a buscar, el último sábado que Nicole estuvo acá, en un auto tremendo.