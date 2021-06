Todo comenzó con una encuesta que Charlotte Caniggia realizó la semana pasada en su cuenta de Instagram preguntando si estaban de acuerdo con su pensamiento. “La verdad el jurado del Bailando (sic) me cae pésimo. Saber que voy ahí, bailo y pongo la mejor onda y siempre me están denigrando y maltratando como persona”, escribió en relación a Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín, actuales encargados de evaluar a los participantes de ‘La Academia’, la nueva apuesta de Marcelo Tinelli en El Trece. Y las opciones para sus seguidores eran: “Sí, son una mier…” o “No, son re buenos”.

Así las cosas, este lunes la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis se presentó en la pista de ‘ShowMatch’ para hacer una imitación de Amy Winehouse y Marcelo Tinelli no dudó en preguntarle por su entredicho con el jurado. “Siento que podrían haber sido un poco más amables conmigo como con otros participantes”, comenzó diciendo la mediática. Y, tras un breve intercambio con el estrado, se dispuso a llevar a cabo su performance. Sin embargo, al momento de la devolución, terminó protagonizando un fuerte ida y vuelta con Pampita.

Aunque no podía acordarse cuáles habían sido las palabras de la modelo que le habían molestado, Charlotte aseguró que había dicho algo así como que ella tenía un “delay”. “Claro, ¿por qué no me dijo en el momento si algo le ofendió?”, se preguntó Carolina en relación a los comentarios de Caniggia sobre su breve paso por ‘Pampita Online’. “Ahora vengo y digo todo en la cara”, respondió la mediática. “Y sí, siempre es mejor de una, te lo sacás de adentro y lo hablamos en persona”, agregó Ardohain. Pero la discusión no se detuvo y cada vez fue tomando más temperatura.

Pampita: Decir cosas un año y medio después no tiene sentido….

Charlotte: Obvio, voy a decírtelo todo en la carita, Pampita.

P: Sí, me encanta.

Ch: Divina.

P: Me encanta, porque además me la re banco si me la decís en el momento. No tengo nada que ocultar.

Ch: Yo tampoco. Yo menos.

P: Somos dos mujeres de mucho carácter. Nos va a venir re bien hablar las cosas en la cara.

Ch: Obvio.

P: Me encantaría decirte que esto no es un jardín de infantes en el que tenemos que decir: “¡Ay, qué bien que logró sacar la coreo!”.

Ch: No, pero lo hacés con otros participantes.

P: Esto es un súper show de la televisión.

Ch: Pero no pueden tratarme mal tampoco…

P: Yo siento que no tratamos mal a nadie.

Ch: Bueno, eso vos. Miralo y vas a ver que tratás mal a la gente.

P: No podés estar en una competencia y no bancarte la devolución del jurado.

Ch: No, yo me la banco. Pero hay maneras de hablar las cosas.

P: Pero salir a decir que el jurado es una mier…no es bancársela, justamente.

Ch: Uy…Bueno. La gente, el 98% estuvo de acuerdo. Así que no sé…

En ese momento, Piquín intervino para decir: “Tu gente opina eso, porque la gente nuestra dice lo contrario”. Aunque ante la pregunta de Tinelli dijo que no había hecho una encuesta, pero que pensaba hacerla. Entonces, Pampita siguió con su devolución. “Te voy a decir la verdad: bailás horrible, espantoso y estás en tu peor temporada de todas. Siento que no estás ensayando nada”, le dijo. Luego la coach, Vera Mauer, explicó que la participante se estaba esforzando un montón y que sentía que “no se le reconoció nada”. Y enseguida volvió la discusión.

P: ¡Pero si no se le ve la evolución! Está igual que hace dos semanas. No me gustó. Me pareció una pasada, me pareció que no tenía fuerza y no la vi dentro del personaje.

Ch: Igual no espero nada de vos. Tipo, ya sé lo que vas a decir, sé que vas a tirar mier…

P: Cuando bailes bien, feliz de la vida de ponerte buenas notas. Pero bailaste horrible.

Ch: Tan mal no estuvo, igual.

P: Sí, te juro.

Ch: Pero Amy no baila.

P: No importa: la coreo que trajeron y presentaron, subiste y bajaste desprolija los trucos, las puntas de los pies dobladas, la bajada del escenario como una pasada…Todo con una actitud lavada como que no lo estoy haciendo con todo el corazón. No se nota eso que vos decís que tenés y que ensayas. No lo vemos. Y no somos una mier…, esto es una competencia y tenemos que decir cuando no nos gusta. Estamos en nuestro derecho. Y, aparte, estamos haciendo nuestro laburo. Sos una irrespetuosa y una maleducada al decir que somos una mier…

Ch: No, vos sos una irrespetuosa. Hablás mal. Igual, no me quiero pelear con Pampita.

P: No se nota que no te querés pelear.

Tras el 6 de de Brito, entonces, Ardohain le dio su voto secreto. Jimena Barón también tuvo un fuerte intercambio señalándole que las palabras “denigrar” y “maltrato” debía dejarlas para otra circunstancia y no para el show. Y le puso un 5. A su turno, Piquín le dijo que “uno cuando concursa tiene que bancarse la devolución del jurado” y le dio un 5. En total, la mediática se fue con un puntaje de 16.