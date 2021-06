Luego del polémico ida y vuelta entre Marina Calabró y Pampita, ahora el escándalo tiene otro capítulo. Cabe mencionar que todo comenzó cuando la periodista visitó “Los Ángeles de la Mañana” y habló de la esposa de Roberto Gracia Moritán. “Más difusión que la que le damos nosotros a ‘Pampita Online’ no existe en ningún otro programa de radio. Pasa que trascendió lo que ganaba y a Lanata le impactó todo eso. Yo soy una simple mensajera”, comentó la hermana de Iliana, en referencia a sus dichos en el programa radial que conduce Jorge Lanata, “Lanata Sin Filtro”.

Estas palabras llegaron a oídos de la conductora de “Pampita Online”, quien no dudó en responderle a la hija de Juan Carlos Calabró. “¿Tendrán ellos algo personal? Esta chica, que yo, la verdad, no la conozco, no compartimos novio, no compartimos trabajo, nada. No la vi nunca en mi vida, me parece. Y si la vi, no la recuerdo”, manifestó la jurado de “Showmatch: La Academia”. Además, agregó: “¿Marina es la chica esa que decía que teníamos poco rating? ¿Que se reía de nosotros todas las semanas? Vamos por la cuarta o quinta temporada. Viste cuando escupís al cielo capaz te baja con todo”.

Hoy, la expanelista de “TV Nostra” le brindó una entrevista al programa conducido por Susana Roccasalvo, “Implacables”, en donde fue lapidaria al hablar de Pampita. “No me gustó que aproveche el levantamiento de un programa para pegarme en el piso. Me parece que podés tener diferencias con alguien o tener alguna factura pendiente, pero aprovechar el peor momento para pasarla, no solo no es elegante, sino que habla de quien sos”, lanzó Marina.

Fuente: (El Nueve).

Asimismo, Calabró hizo referencia a la columna que hace en el ciclo de Lanata, en donde hablaron del rating que hace “Pampita Online”. “El chiste es defender, no atacar, pero si no me escuchó, qué puedo estar discutiendo con una persona que critica lo que no escucha. Es la actitud menos profesional que he visto”. Del mismo modo señaló: “El ninguneo barato de ‘no sé quién es, no la registro’, es de inferior, tenemos más de cuarenta las dos, no da, eso dejalo para mi hija”.

Luego del final de “TV Nostra”, Marina sonó fuerte para incorporarse en el programa conducido por Mariano Iúdica, “Polémica en el Bar”. Ante estos rumores, la revista “Pronto” habló con la periodista. “Yo me enteré de eso por los portales, porque levantaron lo que dijo Mariano. Le escribí, le agradecí. Después volví a intercambiar mensajes por la salida de Horacio, pero la verdad es que no hubo ninguna oferta formal ni ninguna charla. Fue simplemente lo que dijo Mariano al aire que se lo agradecí y me puso algo así como ‘negra, tenemos que hablar, te quiero en Polémica’. Así que por ahora no hay nada”, indicó la exconductora de “Confrontados”.