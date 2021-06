Representantes de Pfizer y de Richmond fueron invitados a exponer hoy en la Cámara de Diputados de la Nación en una sesión informativa convocada por el presidente del cuerpo legislativo, Sergio Massa.

Con la presencia de legisladores de los bloques del oficialismo y de la oposición, Nicolás Vaquer, gerente general de Pfizer en Argentina; y Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond -firma que pronto comenzará a producir la versión local de la Sputnik V-, brindaron datos sobre las gestiones vinculadas a ambas compañías, y además respondieron las consultas de los diputados nacionales.

Uno de los puntos que acaparó la atención de la Cámara Baja fue cuando Vaquer se refirió a las dificultades que surgieron en la búsqueda del acuerdo entre la empresa y el Gobierno nacional por la provisión de las vacunas contra la covid-19.

En ese sentido, Vaquer detalló que “Pfizer asumió lo riesgos de acelerar todos los procesos” en la investigación y elaboración de la inoculación. Por ello, justificó que la decisión de la empresa fue disponer de “cláusulas de inmunidad y otras protecciones” en los contratos con los estados nacionales. “Estas cláusulas son consistentes en todo el mundo; inclusive, con los 116 países con los que ya firmamos acuerdos y estamos entregando vacunas”, señaló.

En ese sentido, aprovechó para disipar las versiones sobre supuestas irregularidades durante las negociaciones.

“Es importante destacar que Pfizer no tiene ningún interés en intervenir con los bienes del estado, esto incluye los recursos naturales, reservas de BC, activos militares, activos estratégicos o activos culturales”, sostuvo.

Además, aseveró que “en ningún en ningún momento hubo pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios”.

“Estamos dispuestos y trabajando en este momento para avanzar para un potencial acuerdo”, indicó.

Según detalló, las negociaciones son encabezadas por el Ministerio de Salud de la Nación y la Secretaría de Legal y Técnica. “Los abogados están analizando ideas concretas sobre cómo avanzar”, profundizó. Y agregó que “es potestad del Poder Ejecutivo Nacional decidir con qué vacunas y con cuáles no avanza en su estrategia de lucha contra la pandemia”.

Vaquer respondió a las consultas de los diputados nacionales. Entre ellos, el presidente de la comisión de Salud Pública, Pablo Yedlin (Frente de Todos-Tucumán).

“Hoy el marco legal no es compatible con algunos de los aspectos contractuales que estaba proponiendo Pfizer”, aclaró, con respecto a la normativa actual vigente en Argentina. De todos modos, el representante del laboratorio aclaró que no podía profundizar los detalles por no ser abogado.