La Cámara de Diputados desarrolla un encuentro en el que exponen representantes de los laboratorios Pfizer y Richmond, quienes también responden preguntas de los legisladores sobre la situación de las negociaciones y contratos por vacunas con la Argentina. El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, pidió a la oposición buscar “certezas y no agregar más miedo”.

Por videoconferencia se conectó Nicolás Vaquer, gerente general de Pfizer Argentina, quien afirmó que “durante toda la negociación, en ningún momento hubo pedidos de pagos indebidos o exigencias de intermediarios” de parte del Gobierno argentino.

“Estamos en conversaciones con el estado nacional” para un eventual contrato, sostuvo el directivo del laboratorio, pero recordó que “es potestad del Poder Ejecutivo decidir con qué vacunas” cierra acuerdos. “Pzifer no tiene ningún interés en intervenir en los bienes del Estado”, resaltó Vaquer. Ante preguntas de la oposición, explicó que se “firmó acuerdo de confidencialidad el 11 de julio” pasado con Argentina.

“Hoy el marco legal no es compatible con algunos de los mecanismos contractuales que pide Pfizer. Tienen que ver con la indemnidad y otras cuestiones. Estas conversaciones están siendo llevadas adelante por abogados con ideas concretas. No me siento con la capacidad de entrar en detalle. Encontramos el mayor nivel de colaboración del Poder Ejecutivo”, agregó.

“En ningún momento se le realizaron pedidos de pagos indebidos o de intermediarios a Pfizer. Pfizer no tiene ningún interés en bienes del Estado: esto incluye a recursos naturales, reservas del Banco Central y bienes estratégicos”, manifestó.

Fuente Diario26