Verónica Lozano se tomó unas pequeñas vacaciones y partió hacia Miami este fin de semana, por lo cual será Paula Chaves quien ocupe su lugar en su famoso ciclo en Telefe “Cortá por Lozano”. Este lunes recibió a la finalista de “MasterChef Celebrity” Georgina Barbarossa, quien la dejó sin habla apenas se sentó en el reconocidísimo diván de la psicóloga.

La aprendiz de cocina no pudo evitar elogiar a la presentadora de televisión en lo que entró al estudio y en medio de sus lindas palabras le aseguró que su familia con Pedro Alfonso podría agrandarse nuevamente: “Estás muy linda, te vas a quedar embarazada de vuelta. Sí, vos te vas a quedar embarazada de vuelta y es una nena. ¡Me bajó recién!“, Paula quedó realmente sorprendida y solo pudo enunciar:

¡No! ¿Vos sos medio bruja? ¡No, cancelo, no!

De igual manera, pareciera que Paula no está tan negada a tener un cuarto hijo, ya que le consultó a Georgina: “¿Serán mellizos como vos?” y la que apunta hacia la final del reality de cocina le dejó saber cómo fue su historia de embarazo de sus hijos Tomás y Juan. “Viste que a mí no me pasan cosas normales, en la cocina me va bruta o me va horrible. No hay antecedentes familiares de gemelos en mi familia y la cantidad la da la madre, así que viste que fui exagerada hasta para tener hijos”.

Esto sucedió unos días después de que Chaves dejara saber que sus hijos habían sido una de las mejores cosas que le han ocurrido: “Los miro y no puedo creer, tanto los soñé. Aunque a veces pierda la paciencia rápido y no vea la hora de que sean las 20.30 horas para que se duerman, sepan que los amo con todo mi alma y que todos los días aprendo con ustedes y trato de ser un poquito mejor”.