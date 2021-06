5. Leo

Se trata de uno de los signos de fuego con más carácter. Al ser tan confiados de sí mismos y ser personas que adoran llevar el control de la situación, detestan con el alma sentirse inseguros respecto a sus parejas. Son intuitivos y tienden a explotar de ira cuando se sienten celos. No temen en expresar sus sentimientos cuando se sienten bajo amenaza, sea el contexto que sea.

4. Capricornio

Aunque pueda parecer alguien tranquilo y sereno, Capricornio esconde debajo de su máscara su verdadero temperamento. Quizás haga un esfuerzo descomunal por mostrarse indiferente mientras que por dentro esté viviendo el mismísimo infierno. Cuando se percata de alguna situación extraña o fuera de lo común, puede llegar a obsesionarse y dedicar el día entero a averiguar si sus sospechan tienen asidero o si son producto de su imaginación. Este signo, cuando abre su corazón, lo da todo de verdad, y por eso busca que esto sea devuelto por la persona a la que ama.

3. Aries

Otro de los signos de fuego que ocupan este ranking. Aries es un signo pasional, desenvuelto, y que tiene mucho amor para ofrecer. Cuando siente sospechas de alguna infidelidad o cree que alguien está coqueteando con su pareja, no repara en reflexionar sobre la situación o quién es el culpable: directamente se pondrá celoso y no tendrá pudor a la hora de expresar su furia.

2. Escorpio

Los de Escorpio son detectores de mentiras. Presienten cuando lo están por traicionar y perciben a la perfección cuando alguien les está vendiendo un buzón. Es una lástima, porque las personas de este signo son amantes muy intensos y entregadores. No obstante, cuando cela, es porque sabe a ciencia cierta que algo extraño está ocurriendo. Son vengativos: tras sentirse rechazados y derrumbarse, servirle un plato frío a su pareja será su nueva motivación.

1. Piscis

Por goleada, se trata del signo más desconfiado del horóscopo y, por ende, el más celoso. Temen fiarse por completo de una persona porque detestan que se aprovechen de él. Es inútil intentar manipular su mente, porque intuye y ve todo con mucha claridad. No obstante, su corazón sensible les permite tomar decisiones sanas, sin precipitaciones. Piscis tiene el don de la reflexión y sabrá cuándo cortar las malas energías o despedirse de alguien que ya no le corresponde.