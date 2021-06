En mayo de este año, Andrea Taboada, la panelista de LAM, contrajo COVID, lo que la alejó por varias semanas del programa y desde entonces transitó por muchos cambios.

La “angelita” vivió la enfermedad con miedo y angustia e incluso confesó que le costaba dormir pensando en que podría no volver a despertar jamás.

Hace unos días, la periodista recibió el alta y volvió a su trabajo, pero esa sensación de pánico no desaparece y eso quedó en evidencia en su relato.

“No sé qué me pasa, no quiero hacer un show de esto pero me pongo mal por todo. Escucho las cosas y me largo a llorar… es algo que me pasa desde el COVID” relató Andrea.

Y continúo: “La verdad es que no tengo la fuerza ni la energía, no volví a ser la Andrea de antes. Tengo que volver a terapia porque es una angustia, una cosa muy profunda”.

“Quizás tiene que ver con la pandemia, con la crisis económica, con no poder ver a la familia, con estar sola. Yo vivo sola y cuando esto me pasó, si bien estaba en contacto con la gente por teléfono y demás, no es lo mismo” cerró conmovida Taboada.

Su regresó a LAM

Andrea mantuvo el aislamiento domiciliario correspondiente durante y después de transitar la enfermedad, pero aún cuando recibió el alta, no pudo volver a trabajar.

Según contó, el cansancio característico del COVID perduró y en esa ocasión habló con su amigo De Brito, a quién le contó: “lavo los platos y me cansó”, razón por la cual su reingreso al programa se postergó unos días.