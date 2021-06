Laurita Fernández está viviendo un gran momento profesional. El próximo lunes debuta con ‘El club de las divorciadas’, un talk show que conducirá en eltrece. En el plano personal, la actriz y bailarina se separó hace unos meses de Nicolás Cabré y, según ella, está disfrutando su soltería.

Sin embargo, Ángel de Brito, su compañero en la conducción del Cantando 2020, respondió preguntas a sus seguidores y dio una pista sobre quién está ocupando el corazón de Laurita.

“Estoy bien. La comunicación de la noticia fue parte de entender que trabajo y ahora iba a empezar con la promoción del programa, que se iba a poner el foco en eso y no tenía sentido para mi”,dijo Laurita hace unos días a Intrusos.

“Me lo preguntó alguien de mis seguidores. La separación es un proceso, ya pasó un tiempo pero estuvimos muchos años, por lo menos para mi, que 3 años es un montón”, reveló Laurita. “Fue todo en muy buenos términos y eso lo hace más fácil o más llevadero. No tengo la más pálida idea de qué voy a hacer en mi vida…”, advirtió Fernández, que tiene una plataforma de rutina de ejercicios.

Y agregó: “Es una decisión difícil cuando no hay algo que lo detona. No fue por celos ni por las versiones de mis desordenes en la casa. Teníamos formas muy diferentes de pensar, de querer o de hacer cosas distintas”, confió la conductora. “Yo estoy en otro momento de mi vida y él ya está en otra etapa y no congeniamos. Eso no quiere decir que él haya hecho algo mal o lo que yo haya hecho algo mal o que éramos malas persona. No, bueno, ya está…”, expresó Laurita.

Luego, en diálogo con Agarrate Catalina, Laurita aseguró que está muy bien soltera y que se le hace difícil conocer a alguien. “Yo soy muy quedada en ese sentido, no encaro, muy boluda, muy retro, no sé cómo avanzar con alguien que me gusta. No tengo muy masticado eso“, reveló.

Ahora, Ángel de Brito contestó una de las preguntas que le hicieron sus seguidores a través de sus Stories sobre si Laurita podría volver con Fede Bal, su ex novio. El conductor de LAM descartó esa posibilidad y sorprendió con su respuesta: “No, hay otro morocho”.

Fuente Paparazzi