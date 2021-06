Hernán Drago encierra un misterio de su vida amorosa, elige evitar las declaraciones respecto a su estado sentimental y solo asegura que transita por la soltería. Claro que en los últimos meses se instaló la versión de un romance con Celeste Muriega.

De hecho, el modelo y la bailarina juegan con esa cuestión en cada una de las apariciones conjuntas en el ciclo Bienvenidos a bordo. Pero ahora se suma otra vertiente, con otra mujer de eltrece, Jimena Grandinetti.

¿Qué pasó? Hernán brindó un móvil al programa de la mañana, en ese diálogo Jimena le lanzó una amenaza de un pasado de mucha complicidad, de mucho conocimiento mutuo. Grandinetti le tiró: “¿Vos te acordás de mi cariño de tantos años? No difundas los videos de ese apoyo de tantos años”.

Esa frase despertó la atención, todos en el estudio se preguntaron a qué se refiere esa relación. Lejos de aclarar, Jimena le puso más misticismo: “No, no puedo contar eso. Me pongo roja. Hay cosas que bueno no puedo contar, se me cierra la garganta”.

Como si fuese poco, Drago le puso más pimienta: “Que Jimena por favor, un día que haya tiempo y ustedes dispongan, cuente qué tenía en su habitación cuando era adolescente”. Entonces, el hombre conoce el cuarto de la comunicadora.

En toda esa charla acalorada para la morocha, la periodista solo atinó a imponer más suspenso al vociferar: “Otro día lo volvemos a llamar a Hernán y contamos cómo terminó la historia y mostramos videos y todo. Es algo así como un ‘continuará’”.

Fuente Paparazzi