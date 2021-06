Durante meses, el presidente Joe Biden ha establecido un objetivo tras otro para controlar la pandemia de coronavirus y luego ha superado sus propios hitos. Ahora, sin embargo, es poco probable que Estados Unidos cumpla su objetivo de que el 70% de los estadounidenses estén, al menos parcialmente vacunados, para el 4 de julio.

La Casa Blanca puso en marcha una campaña de un mes de duración para combatir las dudas sobre la vacunación y la falta de urgencia por vacunarse, especialmente en el sur y el medio oeste, pero cada vez se resigna más a no alcanzar el objetivo de vacunación del presidente.

La administración insiste en que incluso si no se alcanza el objetivo, tendrá poco efecto en la recuperación general de Estados Unidos, que ya está por delante de donde Biden dijo que estaría hace meses.



Es poco probable se cumpla el objetivo de que el 70% de los estadounidenses estén, al menos parcialmente vacunados, para el 4 de julio.

Unos 15,5 millones de adultos no vacunados deben recibir al menos una dosis en las próximas cuatro semanas para que Biden cumpla su objetivo. Pero el ritmo de nuevas vacunaciones en EE.UU. ha caído por debajo de las 400.000 personas al día, frente al máximo de casi 2 millones al día hace dos meses.

El martes, el Dr. Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas del país, dijo a los periodistas en una reunión informativa, que todavía espera que se cumpla el objetivo “y si no lo hacemos, vamos a seguir presionando”.

Hasta el momento, 14 estados han alcanzado el 70% de cobertura entre los adultos, y una docena más está a punto de lograr el objetivo para el 4 de julio, pero la variación entre estados es muy marcada.

Fauci dijo que la administración está “suplicando” a los estados, en particular a los que tienen tasas de vacunación bajas, que intensifiquen sus esfuerzos en los próximos meses, aunque algunos de los estados más rezagados no comparten la urgencia.



Hasta el momento, 14 estados han alcanzado el 70% de cobertura entre los adultos.

En una conferencia telefónica celebrada el martes, el coordinador de COVID-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, hizo un fuerte llamado a los gobernadores para que se unan a la administración y “hagan todo lo posible” por vacunar este mes. “Necesitamos más que nunca su liderazgo en el terreno, que es donde más importa”, dijo.

Mississippi, a la cola

En Mississippi, que está a la cola del país con sólo un 34% de su población vacunada, el gobernador republicano Tate Reeves calificó el objetivo de Biden de “arbitrario, por no decir otra cosa”.

La tasa de vacunación en el estado descendió tan bruscamente que el estado tardaría casi un año en alcanzar el objetivo del 70%.

El domingo, en declaraciones a la CNN, Reeves dijo que animaba a los residentes a vacunarse, pero que el marcador más importante era el descenso de casos en el estado.



Vacunación en Mississippi. El estado va a la cola en la campaña de inmunización.

Ese sentimiento hace que, ganarse a gente como la estudiante de la Universidad de Mississippi, Mary Crane, sea aún más importante para que Biden cumpla su objetivo.

Crane no siente mucha urgencia por vacunarse contra el COVID-19 porque ya tuvo el virus, y la familia con la que vive durante las vacaciones de verano está vacunada.

“Al principio, era esperar a que los demás se vacunaran y no hacerlo”, dijo, explicando por qué no se vacunó. “Pero ahora que está disponible, realmente no hay una razón por la que no me haya vacunado, simplemente, no lo hice“.

Crane, de 20 años, dijo que vio que sus compañeros de clase estaban ansiosos por vacunarse de inmediato: hubo una tendencia cuando la vacuna salió por primera vez de publicar tarjetas de vacunación en las redes sociales como Instagram.

Pero ahora que la vacuna está disponible desde hace unos meses, Crane dijo que ve a menos jóvenes hablando de la vacuna.

“Todo ha vuelto más o menos a la normalidad”, dijo.

Las variantes: la importancia de vacunarse

El martes, Fauci subrayó que el aumento de la vacunación es esencial para acabar con las variantes potencialmente peligrosas, incluida la llamada “variante Delta”, identificada por primera vez en la India, que ahora es la cepa dominante en el Reino Unido y está aumentando en los EE.UU.

Las vacunas demostraron ser menos eficaces contra esa variante cuando las personas no están totalmente inmunizadas, y las pruebas apuntan a que es más transmisible y más mortal.



Fauci subrayó que el aumento de la vacunación es esencial para acabar con las variantes potencialmente peligrosas.

En un intento por aumentar la tasa de vacunación, la Casa Blanca trabaja para fomentar una serie de incentivos para que la gente se vacune, desde tiempo libre pago, hasta la posibilidad de ganar un millón de dólares.

Se asoció con grupos comunitarios, empresas y proveedores de servicios de salud para que vacunarse sea más fácil que nunca. Estos esfuerzos han contribuido a mantener parte del interés, pero las tendencias apuntan a que Biden va perdiendo el objetivo por varios puntos porcentuales.

En Ohio, el gobernador republicano Mike DeWine creó una lotería que ofrecía premios de un millón de dólares para los adultos vacunados y becas universitarias completas para los niños. La lotería de Ohio inició una ola de loterías de incentivos similares a nivel nacional.

El anuncio de DeWine acerca del programa estatal Vax-a-Million el 12 de mayo tuvo el efecto deseado, y llevó a un aumento del 43% en las cifras de vacunación del estado, respecto de la semana anterior. Pero el impacto fue efímero, ya que las vacunaciones volvieron a caer a la semana siguiente.

Para algunos, la posibilidad de ganar un millón de dólares no es suficiente para superar el escepticismo sobre la necesidad de la vacuna.



Centro de vacunación en el museo de historia natural en Nueva York.

Joanna Lawrence, de Bethel, en el sudoeste de Ohio, dice que la tasa de supervivencia de la COVID-19 es tan alta, y las experiencias de las personas que conoce que se vacunaron son tan malas, que no ve la necesidad de arriesgarse a recibir la vacuna. Ella misma superó su propio brote de coronavirus en agosto.

“Mi vida no vale dinero”, dijo Lawrence, de 51 años, que se dedica a la agricultura y al sector inmobiliario. “Siempre puedo conseguir más dinero si lo necesito. No puedo conseguir otra vida“.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, se negó a hacer una predicción sobre si el objetivo se cumplirá, pero dijo que la administración está utilizando “todas las herramientas a nuestra disposición para llegar a alcanzarlo”.

“Independientemente de dónde estemos el 4 de julio, no vamos a bajar los brazos”, dijo. “El 5 de julio vamos a seguir presionando para vacunar a más personas en todo el país”.



Biden va perdiendo el objetivo por varios puntos porcentuales.

Los esposos Keila Moore, de 41 años, y Willie Moore, 42, de Pearl, Mississippi, no se pusieron de acuerdo sobre si debían recibir la vacuna contra COVID-19.

Willie dijo que quería recibirla porque tiene la presión arterial alta y otras enfermedades preexistentes, y es un trabajador de primera línea.

“En cuanto tuve la oportunidad de vacunarme, lo hice“, dijo Willie, que se vacunó en febrero.

Pero Keila, que no tiene enfermedades preexistentes y trabaja desde casa, hasta ahora optó por no vacunarse.

Después de que su marido se vacunara, Keila dio positivo en la prueba del virus. Dijo que fue un caso leve, pero que seguía siendo una experiencia aterradora. Dijo que se siente más abierta a recibir la vacuna, y que está considerando hacerlo este otoño, si los informes sobre los efectos secundarios siguen siendo mínimos.

“Todavía estoy evaluando las opciones y el plazo”, dijo. “Ahora tengo un poco más de confianza en la vacuna, a medida que pasa el tiempo, porque el tiempo pasa y realmente no estoy viendo ningún efecto secundario que sea demasiado preocupante”.

Zeke Miller y Leah Willingham, Associated Press

