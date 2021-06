Pareciera que mantenerse en el tapete lo habilita a cualquier accionar, hasta acudir a la bajeza, a lo burdo y lo soez. Alex Caniggia no se contentó con renunciar a MasterChef, sin ningún argumento válido, también se metió en la pelea de su hermana Charlotte Caniggia contra Pampita.

El hijo de Mariana Nannis utilizó su cuenta de Twitter para emanar un mensaje barato, carente de sustento intelectual y escribió: “Me contaron que la mucama discutió con mi hermana. Pobre mina, veo que la herida de los cuernos no le sana. Te recomiendo un buen psicólogo, si queres pampeana. Mejorate, sino la China vuelve y a tu marido te lo afana”.

Claro que semejante actitud implica una reacción, por eso Paparazzi buscó a Carolina Ardohain para conocer su lectura de este hecho lamentable. En la puerta de Kuarzo, donde realiza su ciclo de NET, la conductora detuvo su marcha y abordó el tema.

Ante la consulta sobre si planea iniciar alguna medida legal contra Alex, Pampita expresó: “Nunca hice una acción por nada que dijera nadie, así que no”. En cuanto a lo que sintió frente a esas palabras del mediático, la animadora aseveró: “No le quiero dar trascendencia, no me voy a enganchar, no le quiero contestar nada y no voy a entrar en esa”.

Por otra parte, el cronista indagó en si la producción de ShowMatch se comunicó con ella para solidarizarse, a lo que Carolina contó: “No me llamaron, pero tampoco lo necesito”.

A la hora de profundizar en cómo lo vivió Roberto García Moritán, por la falta de respeto a su esposa, Pampita aclaró: “Es un hombre grande, es padre, ve la vida con otra perspectiva. No se engancharía jamás”. Y para cerrar, la modelo repitió: “No quiero dar más lugar a este tema y no voy a participar de nada con respecto a esto”.

IMÁGENES: CARLOS GONZÁLEZ.

Fuente Paparazzi