Desde que lanzó su nuevo tema Ya no te extraño, Jimena Barón no ha hecho más que recordar su fallida reconciliación con Daniel Osvaldo. Y pese a que ella niega que lo escribió para él y que el cantante de su videoclip no se le parece en nada todo apunta a que sí.

Corría el 2020 cuando anunciaron una cuarenta estricta en todo el país. Un día llegó a buscar a su hijo a la casa de su ex y ahí se quedó. Al principio todo fue felicidad, la familia estaba unida otra vez y se habían dado una chance más.

Sin embargo, todo terminó mal. Jimena Barón armó sus valijas y volvió a su casa con su hijo Momo. Fue tal el daño esta vez que la cantante necesitó alejarse de todo para volver a empezar. Incluso abandonó sus redes sociales durante casi ocho meses.

“Mayo 2020… Ya saben, miren mi cara. Un flan mendigando migajas de lo que sea“, señaló desde sus historias de Instagram La Cobra. La red social fue la elegida para realizar una dura autorreflexión sobre su fallida reconciliación.

Las historias de Jimena Barón

“Junio 2020“, agregó en otra historia con la foto del Titanic hundiéndose en el mar. Es que fue el mes en el que todo terminó nuevamente con Daniel Osvaldo y sus sueños se hundieron una vez más en lo más profundo del océano.

“Cerré las redes y me empecé a poner bien lejos de todo. Y a preparar para volver. Aún no volví. Volver será mi nuevo tour y ahí entenderán qué estuve haciendo todo ese tiempo que me fui“, agregó con dolor Jimena Barón, pero con la frente bien en alto luchando aún por volver a empezar.

Fuente Paparazzi