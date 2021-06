Yanina Latorre se fue a Miami a vacunarse. Después de mil y una polémicas, la rubia panelista de Angel de Brito se subió a un avión y no bien pisó USA se puso la primera dosis de Pfizer, la vacuna más polémica en la mirada de los argentinos. Y, desde allí, charló con LAM sobre cómo es su día a día en la tierra del Tío Sam.

Sin escaparle a ninguna pregunta, Yanina Latorre admitió que quería viajar sola con Diego, su marido, pero terminó aceptando a sus hijos con una condición a la que no podían faltar: ir a clases. Ese requisito era indispensable: “Tengo a Dieguito al lado en Zoom y a Lola en Zoom. La condición fue esa”, dijo.

“¿Qué están en clase? En serio”, le preguntó Ángel. “Sí, en un cuarto está Dieguito. Te lo juro. La condición para venir a Miami fue que siguieran con el colegio”, re trucó Yanina. “Sabés cuando vuelvan, cómo tiran el zoom por la ventana”, le dijo Ángel. Y ella avisó: “Bueno, esperemos porque hasta agosto ellos se van a quedar acá”.

Desde una de las ciudades más hermosas de los Estados Unidos, Latorre contó como es la nueva normalidad en Miami: “Ustedes no saben el placer que es estar acá, en libertad, se respira otro aire… No es obligación usar barbijo”, afirmó. “Cuánto nos falta a nosotros para estar tranquilos, me puse filosófica la verdad, qué verdad”, agregó.

“Allá vivimos en un nivel de tensión, de estrés, de quilombo, de mala onda, de denuncia todo el tiempo, de estar buscar la paja en el ojo ajeno, bolud… que denuncian todo. Me gusta porque hace dos días que leí en Twitter que Pablito Duggan dijo ‘ay qué pasa que no se van a vacunar a Miami’ y que alguien le avise que esto está lleno de gente argentina vacunándose”, insistió Yanina sin escaparle a ninguna polémica como lo hizo también en Buenos Aires con Pampita.

Fuente Paparazzi