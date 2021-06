La TV argentina es una máquina de exponer ante los ojos de todos distintas polémicas que van más allá de un concurso o reality.

Y en esta ocasión las protagonistas que iniciaron todo fueron Pampita Ardohain y Charlotte Caniggia, a quienes se les sumó desde la virtualidad Alex Caniggia, quien fue descalificado de “Masterchef Celebrity 2” por no presentarse a la gala de eliminación.

Sin ataduras con Telefe, el hermano de Charlotte se metió en la polémica y le dedicó un repudiable mensaje a Pampita, que luego borró.

“Me contaron que la mucama discutió con mi hermana… Pobre mina, veo que la herida de los cuernos no le sana. Te recomiendo un buen psicólogo si querés, pampeana… Mejorate, si no la China vuelve y a tu marido te lo afana”, disparó

Las palabras de Alex no le cayeron nada bien a Pampita. Luego de la descalificación del hijo de Mariana Nannis en “Masterchef” surgieron rumores de que el joven podría ingresar al reality de Marcelo Tinelli.

Al respecto, la jurado aseguró que tomaría una drástica decisión laboral si eso sucede. “Marcelo Tinelli el otro día dijo que bancaba a Alex Caniggia y que le gustaría sumarlo a La Academia una vez que se le terminara el contrato con Masterchef. ¿Creés que seguirías vos en el programa?”, le consultaron en “Los Ángeles de la Mañana” y ella contestó tajante: “Supongo que no. Supongo que no. No tengo necesidad de compartir ningún momento ni ningún espacio con alguien que se refiere así a las mujeres así que supongo que no”.

Sobre cómo quedó su relación con Charlotte, Pampita explicó: “Le voy a seguir dando la devolución que le corresponda cada vez que baile porque es mi trabajo, soy jurado. Siempre que baile le voy a dar una devolución. Esa es mi relación con ella”.

Tiempo de San Juan