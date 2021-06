En una nueva gala del programa de Marcelo Tinelli, Julieta Puente interpretó al referente de la movida tropical, pero al jurado no le gustó y solo cosechó 10 puntos.

En el desafío de la “imitación perfecta”, la influencer, intentó imitar a Ricky Maravilla, cantando populares temas del artista en la pista de Tinelli.

Acompañada de Facu Insúa y Camila Lucca, Juli contó: “Me quería divertir y quería que la gente se divierta”, comentó en la previa sobre la elección de su personaje.

El jurado fue determinante en su devolución. Ángel De Brito (3), dijo que no se divirtió y que no encontró algo lindo para decirle. “Me pareció horrible. Yo hubiera elegido algo más sencillo”.

Pampita manifestó: “Voy a valorar la intención, pero no sé si era el personaje que más te iba a hacer brillar. A mí tampoco me convenció”.

Jimena Barón coincidió con el resto del jurado y sostuvo: “Me encanta que quieras divertir a la gente, pero esto es una competencia. No me gustó”. Finalmente, Piquín concluyó: “Ni el paso de Ricky hizo. Rescato que se la jugó, pero no me gustó”.

Complicado momento

En la noche del lunes, Julieta Puente habló del dificil período que atravesó en el inicio de su carrera debido a los trastornos de alimentación.

La influencer, se refirió a uno de los momentos más complicados de su vida producto de la anorexia, enfermedad por la que casi llegó a la internación según reveló en ShowMatch.