A pesar de que los protagonistas nunca salieron a confirmar su romance en los medios, se supo que Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo habían comenzado una nueva historia de amor que no quisieron ocultar y hasta se mostraron juntos durante una gira del cantante por el sur argentino.

Tal fue la repercusión de esta pareja, que hasta Jimena Barón, examiga de la hija del Diez y expareja del músico, decidió salir a dar su opinión sobre esta unión que generaba un cierto conflicto dentro del núcleo de allegados.

Sin embargo, en las últimas horas se instaló la sospecha de que este romance habría llegado a su fin, y es que a través de sus redes sociales ambos suelen deslizar algunas pistas sobre su situación sentimental.

Curiosamente, Daniel decidió publicar en sus historias de Instagram una imagen de Angus Young, el reconocido guitarrista de AC/DC, que estaba haciéndose la señal de los cuernitos con sus manos sobre su cabeza.

LA PICANTE HISTORIA QUE PUBLICÓ DANIEL OSVALDO DANDO A ENTENDER SU RUPTURA CON GIANINNA

Asimismo, agregó como sonido la canción de Joaquín Sabina titulada “Cuernos”, y sorprendió a todos al escribir sobre la imagen: “Estado actual”; dando a entender que el acto de infidelidad lo cometió Gianinna.

Pero a pesar de que el nombre aún no se hizo eco en los medios, el sitio PrimiciasYa.com investigó que se podría tratar de un reconocido DJ que desborda las redes sociales y conquista cientos de aplausos con cada set que presenta: DJ Kelo.

Y es que hace algunas semanas atrás, la hija de Diego Maradona fue vista en la zona de Escobar junto al músico mientras él grababa un video clip para sus canales 2.0.

Sin embargo, todos los presentes se asombraron por la aparición de Gianinna dentro del salón de eventos, ya que no existen archivos que los muestren juntos, salvo por una postal que publicó el influencer hace un año atrás.

DJ KELO JUNTO A GIANINNA MARADONA

Asimismo, DJ Kelo se hizo eco de las palabras de Matías Morla en la entrevista que le brindó a Jorge Rial para el debut de TV Nostra, y se mostró a favor de quien sería su supuesta nueva pareja: “Mentira que Diego ni la atendía… ¿Por qué no contás a quien llamó Diego a las 12 en Año Nuevo que vos no estuviste? Porque estábamos nosotros, vos no estuviste. ¿A quién llamó Diego por teléfono, a vos lacra o a Claudia?”.

¿Será el tercero en discordia?

Fuente Paparazzi