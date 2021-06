Este miércoles, a partir de las 18 horas aproximadamente, tanto Facebook como algunas de las aplicaciones que de él dependen, WhatsApp e Instagram, sufrieron una caída a nivel mundial.

De acuerdo con el portal Down Detector, los problemas partieron a las 18.20 horas. Y hasta ahora han tenido 592 informes de dificultades.

Siempre de acuerdo con este portal los problemas de conexión son de dos tipos: no se pueden enviar o recibir mensajes o la aplicación simplemente no se carga. En el caso de Instagram los usuarios señalaron que en la versión web de la red social las publicaciones no cargan con normalidad.

En Twitter, una de las pocas redes sociales que sobrevivió a la caída, los usuarios compartieron sus preocupaciones y, por supuesto, sus memes:

Se cayó Facebook, Instagram y WhatsApp Los de Telegram: pic.twitter.com/fwkyAUbhjd — ⚡Víctor⚡ (@vick_lezcano) June 9, 2021

Venimos acá para chequear que whatsapp e Instagram se nos cayó a todos y no es algo de nuestra conexión. Así como cuando salís al palier cuando se corta la luz para ver si los vecinos tienen. — Malena Guinzburg (@mguinzburg) June 9, 2021

Twitter viendo como WhatsApp, Instagram y Facebook se caen constantemente: pic.twitter.com/0HkPcZsGME — Darth Atrius. (@DarkSanti97) June 9, 2021

Totalmente 😸😻😅

Cada que Instagram Facebook WhatsApp 🙈 caen

Aguante Twitter 💌❤️✨ pic.twitter.com/88bG5vMyqw — Sony (@sonypio1) June 9, 2021